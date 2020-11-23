想閃高乘載管制！乘客「無臉男」偽裝　網揪亮點：不及格

每到連續假期或是特定節日，警方總會為了控制車流，在某些固定時段都會於匝道進行「高乘載管制」，限制部分乘客過低的車輛上國道，不過近日卻有網友突發奇想利用衣物、口罩等道具，在後座偽裝成真假難辨的「乘客」，甚至成功通關避開了警察管制，這番行為也掀起網友熱議。

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這名男網友在臉書社團《爆廢1公社》貼出兩張「假乘客」的照片，同時發文表示自己因為出遊上國道，車內人數不足因此突發奇想，用了手邊的外套、帽子和口罩堆出假人，只見原PO將將外套雙手插入口袋之中，更用帽子、口罩遮住任何會透露出其實這是「無臉男」的部份，最後更是補充順利通關高乘載管制了。

▲原PO貼出這張「無臉男」乘客照片掀起討論。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢1公社》）

而這兩張照片也掀起網友討論，有網友就開玩笑表示過了人數限制，卻因為沒繫上安全帶得吃紅單，根本不及格，「後座沒繫上安全帶，依程序開單前先酒測」、「高承載過了，但是會多收一張未繫安全帶」、「放過你的那個警察會不會看到這篇啊」、「有人試過被開單了」、「如果要求拉下口罩就尷尬了」、「下次車上自備充氣娃娃了」。

不過這種違反交通管理處罰條例的違法行為也讓不少人皺眉，「這次是僥倖，最好不要再犯了吧」、「真遇到連續假期你就知道了」、「別當害群之馬，乖乖守法吧」，事實上根據該法條可開罰新台幣600元以上、1200元以下的罰鍰，另外也有網友提醒原PO有民眾因此受罰，建議他別再重複施展這套「障眼法」了。（編輯：楊智傑）