農曆年前財運爆！3星座、生肖錢滾錢　第1位爽加薪領獎金

2020年發生了許多令人意想不到的大事件，但也不知不覺來到尾聲了，年底前是適合檢視自己今年計畫是否達成，有沒有存到錢的時候，在2021農歷新年前，你能不能得到財神眷顧，財源滾滾呢？

農歷年前，財運大發的星座與生肖，來看看自己有沒有上榜吧！

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生肖男女

第三名、生肖豬

生肖豬在農歷年前，事業運及財運都是好事連連，貴人好運也是不容小覷！事業上你的發展可說是風生水起，和同事、上司都和諧融洽，且只要是你渴望的目標，你都能成功達到，順利的事業自然帶來旺盛正財！而盼望著脫單、結婚、祈求愛情順利的生肖豬，農歷十二月你將有財喜臨門的好運氣，別忘記你的貴人好運，想脫單認識新朋友，請貴人幫忙牽線、介紹好對象，很快你在農歷年前就能有人財兩得的好福氣喔！

第二名、生肖虎

農歷年前，生肖虎的偏財運開始旺了起來，你會發現自己的收入明顯在增加中，主要是因為你做事認真、腳踏實地，花錢方面也不再大手大腳的，買東西更會貨比三家，這樣一點一點地累積起來，存下來的錢數目也不小。加上極旺盛的偏財運，讓你很容易就中大獎，或是有人為你指點財路，想賺大錢最聰明的方法就是利用「錢滾錢」，投資前記得要好好分析風險，有空時別忘了去買張彩票。

第一名、生肖鼠

擺脫庚子年犯太歲的陰霾，立冬交年運後生肖鼠的運勢一飛沖天！特別是農歷年前，生肖鼠財運大翻紅，而且是正財偏財一起旺！金匱星來加持是穩定收入的關鍵，你的業務量增加，來找你的都是大客戶、大廠商，讓你收入滿滿，業績直線攀升，而目前你的財運正好，有升職加薪、領紅利、拿獎金的機會。你也可以考慮兼差賺取外快，接一些自己有興趣的創想案子來做，會讓你的收入加速翻倍，並且很快就能獨立創業。

▲生肖鼠的朋友農曆年前正財偏財皆旺，記得好好把握機會！（示意圖／取自pixabay）

星座男女（請參考太陽丶上升）

第三名、金牛座

農歷年前，特別是12月開始，「木星」將開始在金牛的事業宮照拂，這讓金牛在工作上更加順風順水，你的業績持續達標、好成績一再刷新，領導跟主管都更加賞識你了，很快你就能在新年成功升職加薪！而找工作、準備轉職的金牛，現在也是最佳時機，你會順利找到一個條件、待遇都非常不錯的公司，新公司的一切都比過去的還要更好，讓你已經準備在新工作大展身手了！另外守護星「金星」也在12月進入你的第八宮，代表你有極好的旺夫運、或你的另一半會旺你喔。

▲想切換跑道的金牛座朋友，現在是最佳時機。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

第二名、水瓶座

今年水瓶各種衰事連連，簡直覺得自己成為了喜劇中的倒霉主角。不過12月大吉星「木星」即將換座至你命宮，「金星」也進入貴人宮，喜事成雙之下，水瓶將可一舉擺脫霉運、成功在年底迎來翻身！你能在前輩、貴人的提攜下得到許多兼職、投資理財的機會，工作也能得到貴人提拔而升職到更高職位，薪資自然上漲；另外之前欠下的外債也能一並還清，讓你可以無事一身輕的過個好年。此時是水瓶名利雙收的最好機會，好好把握，新的一年你將有好的開始！

第一名、摩羯座

12月木星將會走進你的「財務宮」，可想而知財運絕對是大漲的；加上2021年1月，金星也進入你的命宮，摩羯終於可迎來揚眉吐氣！農歷年前，摩羯的賺錢、工作能力像開掛一般旺到不行，過去醖釀已久的事業也即將成功兌現，使你更有底氣，錢財也跟著源源不絕流入你的口袋！另外木星升級了你的眼界與野心，如果摩羯此時對賺錢及工作有新想法，請不要退縮，直接放膽去做吧，因為你很容易就能獲得成功！（編輯：楊智傑）

《塔羅牌老師艾菲爾》