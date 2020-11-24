不買藍牙耳機因為太貴？眾揭「2致命敗筆」：換了就後悔
不買藍牙耳機因為太貴？眾揭「2致命敗筆」：換了就後悔
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-24 07:11:01
藍牙耳機近來刮起一陣炫風，不僅能聽音樂還能講電話，有別於以往耳機線「瘋狂打結」的情況，藍牙耳機成為許多人手機必備的配件，不過，仍舊有不少人喜歡使用有線耳機，近日，就有網友討論「有誰還在使用有線耳機？」釣出不少過來人熱議。
原PO在PTT貼文指出「我都用我手機附的小耳機，聽起來不錯不過收線好麻煩，每次聽之前都要繞繞繞打開線，聽完之後都要繞繞繞繞收起線，有在想說買個無線降噪耳機但是好貴，所以可能再撐一陣子再看看！有沒有人和我一樣在用有線耳機？」貼文一出，網友紛紛回應「有線+1，無線弄丟會心痛」、「買過無線，一次弄丟後再也不敢買」、「我啊，反正就在公司插著也不會拿去哪裡」、「有線適合上班族坐辦公室使用」、「有線經濟又實惠，無線弄丟真的會痛哭」、「連線出問題也很煩，有線的馬上就可以聽」、「我啊，不怕掉不心疼，無線的除非坐著不動才用」。另外，也有不少人指出真正原因「無線一直充電很煩」、「無線有時忘記充電就帶出門，也不能聽」、「一直忘記充電.....換了真的後悔＝＝」、「無線要充電很麻煩」、「沒價格考量，單純覺得要一直充電很煩」、「無限充電很煩+1」、「無線充電很煩常沒電+1」。（編輯：張嘉哲）