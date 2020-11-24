偷拿媳婦整盒黃金！婆婆爽喊「給女兒當嫁妝」　真相糗爆

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「但仔細想一想，發現不太對勁，自己因為怕弄丟貴重的黃金，早就都存到銀行的保險箱裡了」於是原PO趕緊將房內的首飾檢查一遍，發現有一套「沙金首飾盒」不見了！這讓她超崩潰喊「那套根本不是黃金，談不上是珠寶，更別說是價值數十萬的東西，只是當時出社會買好玩的」但這一切已經為時已晚，婆婆不僅將首飾拿給大姑試戴，還誇獎「媳婦很孝順」，讓她不知該如何開口解釋。
貼文一出，網友紛紛回應「你婆婆也真的是沒在尊重你，好歹也說一聲，如果是真黃金的話更誇張」、「要是我絕對翻臉＝＝是當黃金很廉價嗎」、「可能請老公說吧！畢竟是自己媽媽比較好講話，不然，你只能安慰自己說是婆婆自己拿的，完全不能怪你呀」、「他在挖坑吧，她在等你自己說那是沙金，為了表示對大姑的歉意自掏腰包買一套真黃金的送大姑，選我正解！」
事實上，沙金就是含金量非常低的一種金，是未經提煉的黃金，也叫生金，與真正的黃金成分含量不同，黃金最高能到999金，純度非常高，顏色是金黃色；但沙金，一般最高只能到99金，也就是過去所說的24K金，顏色乍一看是金黃色，仔細看卻發白，兩者價格落差也非常大，但因外觀分辨不出來，加上價格較便宜，是屬於較親民的首飾黃金。（編輯：張嘉哲）