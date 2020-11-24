偷拿媳婦整盒黃金！婆婆爽喊「給女兒當嫁妝」　真相糗爆

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偷拿媳婦整盒黃金！婆婆爽喊「給女兒當嫁妝」　真相糗爆

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-24 08:24:23

▲近日一名女網友分享，婆婆擅自拿了自己的黃金首飾盒要給大姑當作嫁妝。（示意圖非當事黃金／記者顏真真攝）
▲近日一名女網友分享，婆婆擅自拿了自己的黃金首飾盒要給大姑當作嫁妝。（示意圖非當事黃金／取自Pixabay）
婆婆偷偷拿走媳婦黃金首飾，想給自己女兒添嫁妝，沒想到真相竟然尷尬到不行！一名女網友分享自己有一套看起來非常昂貴的「黃金首飾」，婆婆並未先告知就拿走，說要給大姑當嫁妝，當下沒多想只回應「婆婆開心就好」，沒想到結局逆轉自己也非常傻眼，貼文引發熱議。
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原PO在「爆怨公社」貼文指出，前幾天老公突然說，媽媽把你一套看起來很貴重的黃金首飾拿走了，說是以後要給大姑當嫁妝的，老公也告訴我「這也是把你當家人看的表現，就別太小氣」，當下沒有多想，就回我老公「婆婆開心就好」。
「但仔細想一想，發現不太對勁，自己因為怕弄丟貴重的黃金，早就都存到銀行的保險箱裡了」於是原PO趕緊將房內的首飾檢查一遍，發現有一套「沙金首飾盒」不見了！這讓她超崩潰喊「那套根本不是黃金，談不上是珠寶，更別說是價值數十萬的東西，只是當時出社會買好玩的」但這一切已經為時已晚，婆婆不僅將首飾拿給大姑試戴，還誇獎「媳婦很孝順」，讓她不知該如何開口解釋。

▲結果婆婆擅自拿了自己的黃金首飾盒裡頭是沙金，而不是黃金。（示意圖／記者顏真真攝）
▲結果婆婆擅自拿了自己的黃金首飾盒裡頭是沙金，而不是黃金。（示意圖／記者顏真真攝）
貼文一出，網友紛紛回應「你婆婆也真的是沒在尊重你，好歹也說一聲，如果是真黃金的話更誇張」、「要是我絕對翻臉＝＝是當黃金很廉價嗎」、「可能請老公說吧！畢竟是自己媽媽比較好講話，不然，你只能安慰自己說是婆婆自己拿的，完全不能怪你呀」、「他在挖坑吧，她在等你自己說那是沙金，為了表示對大姑的歉意自掏腰包買一套真黃金的送大姑，選我正解！」
事實上，沙金就是含金量非常低的一種金，是未經提煉的黃金，也叫生金，與真正的黃金成分含量不同，黃金最高能到999金，純度非常高，顏色是金黃色；但沙金，一般最高只能到99金，也就是過去所說的24K金，顏色乍一看是金黃色，仔細看卻發白，兩者價格落差也非常大，但因外觀分辨不出來，加上價格較便宜，是屬於較親民的首飾黃金。（編輯：張嘉哲）
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