年薪200萬工程師超疼老婆！妻每日「一動作」　他心太累

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年薪200萬工程師超疼老婆！妻每日「一動作」　他心太累

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-24 10:24:07

▲有一名女網友抱怨，和男友交往期間都是AA制，但最近聊到結婚，才知道男友存款百萬，卻說婚後也依然要維持AA制，讓她非常不解，貼文一出，引起熱議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲一名年薪200萬的網友指出，自己對老婆疼愛有加，但每天妻子都會檢查他的手機1-2小時，讓他心累受不了。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay ）
情侶進展到婚姻關係後，往往都必須靠著兩人相互扶持，才能一同撐起家庭。不過就有網友指出，自己對老婆疼愛有加，不管有什麼需求都會滿足對方。然而老婆每天都會花1－2小時檢查他的手機，讓他無奈直喊「心好累！」
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原PO於《Dcard》上發文，表示和老婆結婚一年，育有一女，自己現職工作是內科工程師，太太則是國營職員。他指出，自己此生從來沒有偷吃、跟異性或與同性不正常往來的行為，因為老婆是個安全感不足的人，「為了讓他有安全感，我做了我能做的任何事」，他時時刻刻報位置、報平安，甚至會在手機安裝定位系統讓老婆隨時檢查。
此外他透露，自己年薪有兩百萬，為了滿足老婆物質需求，家庭開銷也幾乎都是原PO支付，老婆薪水也從來沒有過問，甚至還給對方三張共計約60萬額度的信用卡；家務上，只要他一回家，就會趕緊幫忙做家事、帶小孩，希望老婆負擔少一點。

然而老婆的不安全感一天比一天還重，甚至每天會花1-2小時檢查他的手機，包括LINE、網頁觀看和搜索記錄、YouTube觀看記錄，還有各種社群平台的聊天記錄，「你可能會覺得，沒做虧心事，幹嘛怕老婆看。對，我本來也這樣想，但老婆看完後的質疑讓我有點無力招架」。

▲一名女網友在《
▲原PO透露，老婆每天都會花1-2小時檢查他的手機。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay ）
他也舉出例子，前陣子他正在看一則小鬼過世的新聞，新聞底下附上了連結，是關於小鬼的女友峮峮的YouTube影片，結果老婆不滿提問「你喜歡這種身材好的女生對不對？不然幹嘛看她？」原PO僅回答「就只是新聞的連結，隨手點開來看一下，也只看了幾秒鐘就關掉了」。

甚至先前與汽車保險女業務員聯繫討論業務，事後準備訂定時間約出來處理合約，沒想到老婆質疑「你跟別的女生約見面，為什麼不跟我說？」原PO僅能無奈回應「他是保險業務，而且我們根本還沒約」。

面對種種情況，他指出自己除了工作就是認真照顧家庭、妻子、小孩，剩餘時間都投資在自我成長，投資、英語、工作專業等；妻子卻每天花一、二個小時查看他的所有細節，然後再花一、二個小時對他的每件事提出質疑，這讓原PO無奈直喊「心好累！」

▲原PO貼文。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO貼文。（圖／翻攝Dcard）
貼文一曝光後，許多網友也紛紛傻眼回應，「這種愛真的讓人無力，我從不看對方的手機，通常就算手機裡沒什麼也會引發很多不必要的爭吵..」、「她應該吃飽太閒吧⋯⋯不然換個角度想就是你太優秀了使她安全感不足。」
甚至有許多人建議，「一起去看婚姻諮商」、「婚姻諮商+1，還有我覺得可以引導她投入做某一件事情，不管是運動 、課程、學習、讀書都好，目的是培養她在某個領域的自信心，還有分散她的注意力」、「認真說，老婆應該要去諮商（可能真的心理有嚴重不安全感），再這樣下去，沒有人可以繼續維持現在擁有的平衡。」（編輯：陳雅雲）
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