好潮！「黑洞帽T」有夠搶眼　10萬人笑翻：超強吸引力

天氣轉涼，又到了從衣櫃翻出保暖帽T的日子，兼具舒適與溫暖的帽T是許多人在冬天的最愛，就有位日本網友分享了一款超級吸睛的「黑洞帽T」，特殊的3D視覺效果讓大家笑翻，獲得超過11萬位網友按讚，紛紛直呼穿上後真的會像黑洞一樣吞噬周遭人的注意力！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 有位日本網友日前在推特發文，分享一款特殊的「黑洞帽T」，笑稱自己「很想要這件」。而從照片中可以看見，這款帽T運用了3D視覺效果設計，看起來就像是在肚子和背部開了一個「洞」，身體宛如變成一個無限延伸的空間，確實十分巧妙，甚至還有顯瘦的效果。▲日本網友分享超吸睛的「黑洞帽T」，讓大家笑翻。（圖／翻攝自@Vane11ope的推特）這難以抗拒的吸引力讓網友笑翻，紛紛在底下留言回覆說，「穿上身後好像會使用時空忍術的感覺」、「很想揍他肚子一拳」、「穿上就有減肥的效果」、「這意思是說你的胃就像黑洞嗎」、「像黑洞一樣吸引女生（物理）」。▲擁有異曲同工之妙的黑洞T恤。（圖／翻攝自@Vane11ope的推特）還有網友分享類似設計的地毯和T恤，原來喜歡玩特殊視覺效果的設計師還真不少。好不好看或許很主觀，但若在路上看到有人穿這樣的衣服，只能說實在會不禁多看幾眼、會心一笑吧。（編輯：倪浩軒）