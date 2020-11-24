飯店櫃檯曝「訂房3眉角」超受用！揭詐騙手法：不要相信

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首先第一點，原PO指出最近平均一周都會接到2－3通電話詢問，自己的訂單因飯店人員的疏失，做成了12筆的訂單。 需要信用卡詳細資料做取消，他就呼籲大家「不要相信他！！ 」原PO透露，飯店方拿到訂單時，根本沒有信用卡資料，僅有一張訂單，有時候甚至連本名都沒有，甚至無法操作付款方式，或者有客戶端的信用卡資料，「這是詐騙、是詐騙、詐騙！！很重要所以說三次。」
再來第二點，他透露接到訂房平台時，飯店方僅會依照訂單上的內容去為客戶訂房，提醒大家「下訂時，請仔細看看訂單內容」！原PO勸戒民眾，千萬別等到了飯店，進了房間，才和飯店櫃檯大吼大叫說與自己期望不符，「或者明明就沒早餐，卻在餐廳大吵大鬧⋯ 不付早餐費去吃霸王餐。很難看、很醜、很丟臉。」
最後第三點，他指出若臨時取消行程，無法如期入住， 一定要讓飯店方知曉，甚至最好也告知訂房平台，還要注意取消後自己的訂單有沒有被收費，「不要被收了錢不知道，然後過了一個月之後才來大哭大鬧。 先是苦苦哀求、再來威脅恐嚇，最後心不甘情不願的丟下一句『再也不會訂你們飯店了。』」
原PO文末也透露，若想要升等，記得對飯店櫃檯人員態度好一點，指出訂單能夠升等與否，權利在他們手上，「Check in完之後，對櫃檯微笑說一聲謝謝～會讓我們多了更多服務的熱忱喔！希望大家都可以快快樂樂出門住飯店，平平安安回到自己家。」
貼文一曝光後，也引來許多網友大讚直呼，「提醒得詳細，推推」、「很感謝您細心的分享與叮嚀！」、「服務人員是真的辛苦，別忘了給個微笑說聲謝謝」、「感謝，也辛苦了」、「真貼切，中肯」。（編輯：陳雅雲）
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