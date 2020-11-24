高嘉瑜閨房「亂」嚇人！女律師感謝：讓所有男人了解真相
高嘉瑜閨房「亂」嚇人！女律師感謝：讓所有男人了解真相
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-24 10:47:26
民進黨立委「港湖女神」高嘉瑜日前發出自己的閨房照，自曝患有囤物症，照片中堆積如山的衣服和泛黃的枕頭，引爆話題。不少人都驚呼外表光鮮亮麗的高嘉瑜，原來房間卻如此雜亂。對此，律師李怡貞表示，「謝謝高嘉瑜讓所有男人都了解到，我們在外光鮮亮麗，在家卻是光怪陸離的真相」。
高嘉瑜分享閨房照後，還自曝患有囤物症去求助醫生，自嘲曾在找衣服時看到壁虎，也努力過想要把房間整理乾淨，但是卻越整理越亂。其實高嘉瑜原意是要說明自己租屋處東西堆積如山，導致搬家一再拖延，並非有意炒房。只是照片太過震撼，後續討論全歪樓到囤物症這部分。雖然許多網友直呼傻眼，律師李怡貞卻力挺高嘉瑜，昨（23）日在臉書發文表示，「謝謝高嘉瑜讓所有男人都了解到，我們在外光鮮亮麗，在家卻是光怪陸離的真相」。
李怡貞律師直言，「不要再怪我們亂，怪我們愛買，怪我們不整理。我們只是必須把生命犧牲在最重要的事情上，而不是什麼狗屁斷捨離。我們這麼惜情如何斷？如何捨？如何離？所謂亂中有序，只是你沒佛緣看不出隱藏的次序，直（應為支）持高嘉瑜」。更在文末標註「原來一山還有一山高是真的」、「其實是要感謝委員檢討房價」等關鍵字。
網友則紛紛在底下留言回覆說，「感謝高嘉瑜，我不再自卑，充滿自信」、「我也是看完她的照片之後不再自責了...當媽的還要工作上班，隊友又不幫忙，家裡變亂真的也是沒辦法的事」、「我們只是必須把生命犧牲在最重要的事情上，而不是什麼狗屁斷捨離，非常認同這句話」。（編輯：倪浩軒）