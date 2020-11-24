夜市「買3包水果」450元！人夫傻眼 員工跳出戰爆在地人
夜市「買3包水果」450元！人夫傻眼 員工跳出戰爆在地人
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-24 10:56:43
夜市時不時就有水果攤位坑殺觀光客荷包的傳聞，一包水果隨便切要價上千元，造成社會大眾對於夜市的水管攤販避而遠之，近日，一名彰化的網友表示「逛夜市的時候在水果攤買了3包，結果老闆開口要價450元」這價格讓他嚇到不行，因此發文吐苦水，但卻釣出員工出面反擊。
原PO在「彰化人大小事」貼文指出，前幾天到某夜市水果攤，沒有問價錢就買了3包水果，分別是番茄、哈密瓜、水梨各一包，付錢時聽到老闆說450元，嚇了一大跳，直呼「真的第一次在夜市買到這價錢，請問這是合理價錢嗎？」並公布攤位照片。貼文一出，網友紛紛回應「士林夜市水果有些就這樣賣啊，賣到倒掉」、「一包150太硬了」、「我曾經買過醃桃子，7顆一袋2、300，嚇到不敢再買這家」、「這攤基本一包都是100，我之前也是買過一次有嚇到」、「我上次買了蓮霧150元！真的好貴啊」、「這間真的有點貴....」。
而就在多數在地人表示該攤販「價格昂貴」時，一名謝姓員工出面表示「你買的是哈密瓜、水梨、番茄，每包都有超過一斤，價格是大包150小包100元」並表示「哈密瓜現在一顆6斤半，大顆溫室的！」、「有時間發文沒時間問價」、「都不拍照片，厲害了」跑來臉書討拍。謝姓員工強調「如果老闆是隨便喊價不可能做到20年，從這個夜市第一年開，老闆就來擺攤了，賣的價格雖然較高但仍然生存至今，這一切全靠品質，也有提供民眾詢問價格，當天客人結帳完才發文， 老闆也有說可以退貨，發文卻沒附圖片，自己選的水果買了3包都是大包的。」（編輯：張嘉哲）