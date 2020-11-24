女月薪6萬爽買iPhone 12！親戚恐怖舉動曝光 內行神解了
女月薪6萬爽買iPhone 12！親戚恐怖舉動曝光 內行神解了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-24 11:09:48
家庭聚會中除了親戚間互相寒暄問暖，聊聊近況外，不少長輩也都會關心彼此的工作與財力狀況。不過，就有一名網友指出，家中一名親戚月薪被長輩知曉，近期她就買了一支iPhone 12，沒想到卻在家族聚會中被狂酸。
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示有個快30歲的親戚月薪有6萬，最近被長輩知曉薪資數字，而近期她剛好買了一支iPhone 12，沒想到在家族聚會上，就被許多長輩瘋狂嘲諷，「說她一定把錢都拿去買名牌，一定都沒存錢，還說她早餐都吃200多很奢侈！！！！」聽完這個故事，原PO就感嘆「難怪很多人都不想被問薪水」，他指出若薪資低，只要買了東西就會被酸「月光族」；薪資還過得去，就會被說「都拿去揮霍沒存到錢老了就知道」。原PO最後也無奈直呼「所以薪水最好不要被長輩發現，不然長輩就會在背地裡數落你，聽起來就很可怕」。
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，「不管薪水多少，總是會有愛酸言酸語的親戚」、「親戚都這樣，不知道為什麼台灣社會風氣這麼差」、「月入6萬買i12有什麼問題嗎？」、「六萬這種開銷還好吧？難道要22k刷卡分期嗎」、「真的不要透露，賺多賺少都被酸」。甚至有內行人分享解方，直言「一律回22k，久了就不會問了，給你參考」、「酸回去，通常幾次後，他們會生氣不敢再嘴」、「數落就數落啊！換個方式想，他們可能沒那個錢像她這樣享受才這樣吧。」（編輯：陳雅雲）