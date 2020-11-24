《鬼滅》餅乾遭丟棄！店員曝客人「1舉動」氣炸：別浪費
《鬼滅》餅乾遭丟棄！店員曝客人「1舉動」氣炸：別浪費
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-24 11:54:40
日本《鬼滅之刃》動畫與電影魅力席捲國際，許多廠商也趁機推出聯名款商品，不過，日前就有網友發現，垃圾桶內出現大量的《鬼滅之刃》聯名餅乾，而且幾乎都是未拆封就被丟掉，這也讓他氣的大罵「超浪費」，貼文也引起熱議。
根據日媒《まいどなニュース》報導，日本有一名網友よっさん在超商打工，卻發覺垃圾桶內，竟堆滿《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》的聯名餅乾，而且大多數的餅乾都是未拆封的，讓他相當傻眼。根據報導指出，日本大型玩具供應商《萬代》看準《鬼滅之刃》的高人氣，因此和該動漫合作，推出附有角色貼紙的聯名餅乾，但許多影迷買了後卻僅拿走裡面的貼紙，直接將餅乾丟到垃圾桶，連吃都沒吃。
よっさん也在《Twitter》強調，「實在不敢相信已經令和年了，還會有這麼浪費的事情！」他在上班時，常看到客人來買《鬼滅之刃》的餅乾，卻只在意拿到什麼角色的貼紙，而剩下的餅乾就直接丟棄，因此呼籲大家不要再做這種蠢事了。許多日本網友看到也紛紛回應，「真的有夠浪費」、「附帶的餅乾也沒難吃到要丟掉吧」、「這些人沒資格當鬼滅粉」、「歷史總是不斷重演」、「實在是太過份了」、「丟掉的人會有報應的」、「搞的好像，餅乾才是贈品」、「每次都會出現這種人」。（編輯：許智超）