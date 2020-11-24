最不懷念的「日本食物」？全場點名這3樣：不去也沒關係
最不懷念的「日本食物」？全場點名這3樣：不去也沒關係
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-24 11:36:24
台灣人瘋日旅，但今年受到疫情影響，出國旅遊變得困難重重，雖然許多民眾改在國內觀光，不過依然不少人懷念出國旅遊的美好。就有網友好奇詢問，有沒有什麼「日本的食物」是最不懷念、講出來會覺得「不去日本其實也沒關係」的？文章一出引發熱議，更有許多網友都點名這3樣食物。
有網友在PTT發文表示，排除仍然住在日本的人，最少最少已經快一年沒去日本了吧？原PO詢問大家有沒有什麼「日本的食物」是最不懷念、講來可以讓自己覺得「嗯，不去日本其實也沒關係」的？原PO更率先點名「章魚燒」，直言日本的口感太軟，還是台灣的比較好吃。文章掀起熱烈討論，網友紛紛在底下留言回覆說，「納豆」、「章魚燒真的噁爛」、「各種甜點，特別是和菓子，小小一個但甜到難以吃完」、「糯米糰子」、「餃子」、「醃漬物不行」、「炒麵麵包全靠吹」、「煎餃，難吃爆」、「蟹肉棒」。雖然口感喜好每人感受不同，但綜觀網友留言可以發現，「章魚燒」、「納豆」、「餃子」是最多網友吐槽的，大多人無法接受納豆的口感，餃子和章魚燒則是普遍認為台灣的更加好吃。不過也有網友不以為然，直言「很多不是食物問題，而是不會選店家」，更有人指出「討論成這樣，說不想念都是騙人的」。（編輯：倪浩軒）