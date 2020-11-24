高嘉瑜房間衣山枕黃！自爆有囤物症 醫開酸：這只是偷懶
高嘉瑜房間衣山枕黃！自爆有囤物症 醫開酸：這只是偷懶
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-24 12:56:34
民進黨立委「港湖女神」高嘉瑜日前發出自己的閨房照，照片中堆積如山的衣服和泛黃的枕頭，她解釋是因為囤物症所致，對此，精神科醫師沈政男回應「只是偷懶與邋遢，談不上什麼病與症」。
高嘉瑜日前針對買房爭議，PO出自己的「香閨照」，但房內堆積如山的衣物震驚不少網友，她也大方承認自己有囤物症，因為東西實在多到無法整理，所以就算買了房也沒辦法搬離租屋處。衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男也在臉書表示，「高嘉瑜說可能是因為囤積症，拜託，那只是偷懶與邋遢，談不上什麼病與症吧」，事實上，囤積症的人很多都會整理得很整齊，甚至連用過的塑膠袋，都會折得像熨斗壓過，不會讓房間變得髒亂。
沈政男提到，當然也有老人家收破爛，原本可整理卻亂成垃圾堆，通常是認知功能退化的跡象，他接著舉例，生活中擁有鞋子200雙、包包300個，或是CD4000張、書籍5000本的人，這些都不是囤積症，因為都是價格不斐的物品，是名牌情結，以為堆積這些頗有品味的東西，就是一個有品味的人。
沈政男認為，並不是把東西堆得滿坑滿谷就是囤積症，「愛乾淨，跟愛整齊是不一樣，前者是怕病菌，後者則是需要看起來有紀律。愛乾淨、愛整齊，最後不一定是乾淨整齊，因為，這類人很可能對味道不怎麼敏銳，以為收拾得很美觀了，其實沒聞到房間已經有了味道」。（編輯：許智超）