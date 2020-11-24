枕頭超黃被酸噁！高嘉瑜揭「背後故事」 網急喊8千收購
枕頭超黃被酸噁！高嘉瑜揭「背後故事」 網急喊8千收購
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-24 13:28:38
民進黨立委高嘉瑜日前發出自己的閨房照，房間內堆積如山的衣服也引起網友的討論，其中最引人注目的就是一顆10年的泛黃枕頭，而高嘉瑜今（24）日也在臉書分享這顆枕頭的故事，有趣的是，文章底下甚至有網友開價8000元，想購買這顆「原味」枕頭。
高嘉瑜在臉書表示，她家是在基隆開百貨行，而枕頭是從家裡帶來台北，「一直跟著我，很軟很好睡」，不過因爲枕心無法換洗，所以睡了10年的枕頭有污漬都是正常的，只能常曬、消毒，或是換新的。高嘉瑜指出，這顆枕頭是10年前店裡最好的，當初一顆就要800元，棉花也很好，而且以前沒有記憶枕、乳膠枕，這算是當時最好的枕頭了，可惜現在已經停產了，就連代理商的小老板都說「那枕頭，是時代的眼淚」。
許多網友看到也紛紛回應，「這跟小被被一樣啊，就算不問價值，回憶的份量就無可取代」、「換個枕套，把它包起來就沒事了」、「這照片真是有味道」、「看來上面不只口水和汗漬，應該還有那委屈的眼淚」、「對枕頭的感情可以理解，但那堆衣服山真的無法認同」、「歌迷應該會很想要原味枕」、「有故事的原味枕頭」。還有網友對於這顆枕頭非常有興趣，甚至開價要購買這顆「原味枕頭」，「那顆枕頭我出價1000元」、「拿出來賣吧，我先出1000元」、「我覺得當年800元，現在拿出來賣應該可以到8000元」、「1500元賣嗎」、「可以拿出來義賣，我出500買」。（編輯：許智超）