CPR狂壓15分鐘！同事醒來「怒喊提告」　真相曝光網怒了

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CPR狂壓15分鐘！同事醒來「怒喊提告」　真相曝光網怒了

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-24 17:13:51

▲義大利女醫師透露，遇到需要急救的病人，醫師雖能幫忙施救 CPR ，卻沒有足夠的設備插管。（示意圖，非當事人／取字 photoAC ）
▲網友使用CPR救同事，事後卻被質疑，是否施作不當，造成胸部傷口。（示意圖，非當事人／翻攝自《photoAC》 ）
如果發生意外時被他人救治，一般人都會心懷感激，但有網友抱怨，自己幫心跳停止的同事實施CPR，經過15分鐘後才終於救回，對方事後卻責怪她，造成胸部出現傷口，甚至揚言提告，讓網友感到心灰意冷，貼文一出也引起熱議。
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原PO在《爆料公社》表示，同事發生OHCA（心肺停止）緊急情況，由於身邊沒有AED（自動體外心臟電擊去顫器），只好利用CPR為同事施救，足足壓了15分鐘，好不容易救回來，同事卻在事後質問，「我胸部有傷口，手也是，怎麼一回事？護士說妳做CPR才有傷口的，昨天才發現，一直沒有問」。
▲同事質問自己身上的傷口，是否是原PO造成的。（圖／翻攝自《爆料公社》
▲同事質問自己身上的傷口，是否是原PO造成的。（圖／翻攝自《爆料公社》 ）
面對這種質問，讓原PO感到火大，直說「我沒壓到妳斷骨頭就很好了，妳的手是搬運過程中，自己無意識揮到的，那妳現在是要怎樣？」結果同事竟然開始討拍，強調自己因為有糖尿病，所以很注重傷口，質疑是原PO做CPR時太大力，讓她心臟受傷，最後還嗆聲要提告「我可以請醫生開證明，妳太過分了喔」。

原PO也感到心累，「如果知道她會這樣對我，當初真的可以選擇不急救，寧可打電話叫救護車，也不想惹麻煩跑法院，妳想告我妳試試，做CPR本來就會受傷好嗎？重點是妳自己心臟有問題，才會出現停止心跳跟呼吸，沒想到救人還要被告」。

▲同事甚至嗆聲，可以讓醫生開證明，是原PO害她心臟受傷。（圖／翻攝自《爆料公社》
▲同事甚至嗆聲，可以讓醫生開證明，是原PO害她心臟受傷。（圖／翻攝自《爆料公社》 ）
許多網友也紛紛回應，「真是刷新我的眼界了」、「救人是沒功勞的，還這樣被反咬一口，真的很傷人」、「所以現在不是社會冷漠，是大家都怕阿」、「果然打119比較實在」、「好心被雷親」、「社會冷漠就是不知感恩的人太多」、「要告是告不贏的，只是會讓更多人寒心而已」、「告不成的， 現在已經有免責條款」。
根據《緊急醫療救護法》第14條第2項，救護人員以外之人，為免除他人生命之急迫危險，使用緊急救護設備或施予急救措施者，適用民法、刑法緊急避難免責之規定。救護人員於非值勤期間，前項規定亦適用之。因此已經修法除罪，可放心的救人，不用擔心被告而不施行急救。（編輯：許智超）
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