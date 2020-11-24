CPR狂壓15分鐘！同事醒來「怒喊提告」　真相曝光網怒了

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面對這種質問，讓原PO感到火大，直說「我沒壓到妳斷骨頭就很好了，妳的手是搬運過程中，自己無意識揮到的，那妳現在是要怎樣？」結果同事竟然開始討拍，強調自己因為有糖尿病，所以很注重傷口，質疑是原PO做CPR時太大力，讓她心臟受傷，最後還嗆聲要提告「我可以請醫生開證明，妳太過分了喔」。
原PO也感到心累，「如果知道她會這樣對我，當初真的可以選擇不急救，寧可打電話叫救護車，也不想惹麻煩跑法院，妳想告我妳試試，做CPR本來就會受傷好嗎？重點是妳自己心臟有問題，才會出現停止心跳跟呼吸，沒想到救人還要被告」。
許多網友也紛紛回應，「真是刷新我的眼界了」、「救人是沒功勞的，還這樣被反咬一口，真的很傷人」、「所以現在不是社會冷漠，是大家都怕阿」、「果然打119比較實在」、「好心被雷親」、「社會冷漠就是不知感恩的人太多」、「要告是告不贏的，只是會讓更多人寒心而已」、「告不成的， 現在已經有免責條款」。
根據《緊急醫療救護法》第14條第2項，救護人員以外之人，為免除他人生命之急迫危險，使用緊急救護設備或施予急救措施者，適用民法、刑法緊急避難免責之規定。救護人員於非值勤期間，前項規定亦適用之。因此已經修法除罪，可放心的救人，不用擔心被告而不施行急救。（編輯：許智超）