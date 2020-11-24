女友通靈後狂借28萬！男崩潰求助　眾人急喊：熱戀期沒救

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女友通靈後狂借28萬！男崩潰求助　眾人急喊：熱戀期沒救

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-24 16:40:30

▲女友通靈後狂借28萬！男崩潰求助。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲女友通靈後狂借28萬！男崩潰求助。（示意圖／翻攝自pixabay）
許多人認為情侶穩定交往後，不僅能培養感情，一起生活以外，也能將對方私底下不為人知的一面全部摸透。因此近日就有位男網友在網路上分享自己女友的故事，更超崩潰的求助，事件曝光後，眾人紛紛急喊「這熱戀期沒救了」，引起熱議。
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▲許多人認為情侶穩定交往後，不僅能培養感情，一起生活以外，也能將對方私底下不為人知的一面全部摸透。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）
▲許多人認為情侶穩定交往後，不僅能培養感情，一起生活以外，也能將對方私底下不為人知的一面全部摸透。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）
這位網友在 PTT Boy-Girl 板上PO出一篇「交女朋友之後花費暴增」的文章表示，「哥哥32歲在傳統產業工作7-8年，女友36歲據說是品酒師，經由哥哥同事介紹認識，目前交往六個月左右，她是哥哥的第一個女朋友」，而原PO更接著說「女方曾有兩段論及婚嫁的感情，她會通靈所以九月底幫我哥作法事，交往之後我哥會到廟前廣場做伏地挺身，整個人瘦很多看起來沒精神」，而原PO爸媽也請原PO哥哥帶女朋友回去，但女方卻不願意。
結果沒想到原PO哥哥平常有買保險和儲蓄險，手邊的現金不多，但卻在九月初的時候突然跟媽媽借十萬，也跟他同學借八萬，這個月又跟親戚借十萬，總共28萬。原PO的哥哥表示「因為女友搬家要添購東西，辦法會要買貢品和訂做衣服，所以開銷比較大」，但原PO認為「在短期內花這麼多錢不太正常吧，我已經跟親朋好友說不要再借錢給他了，請問各位網友該如何勸勸我哥呢？」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
▲網友們紛紛表示「看到通靈就覺得是神棍詐騙」。（示意圖，圖中人物與文章無關／翻攝自pixabay）
▲網友們紛紛表示「看到通靈就覺得是神棍詐騙」。（示意圖，圖中人物與文章無關／翻攝自pixabay）
網友們紛紛表示「看到通靈就覺得是神棍詐騙系女子」、「覺得這是遇到詐騙神棍，和男女交往沒啥關係」、「初戀比較會一頭栽進去，勸說沒用，要讓他自己看清」、「認真的說，這是哥哥第一任，對他來說意義重大，最實際的方法就是先幫忙管好哥哥的經濟管道」、「先把拿錢管道斷了」、「熱戀期沒救 不要讓他手上有錢」、「遇到詐騙集團，結案，趁現在損失還小趕快去打醒他...」。（編輯：王柏文）
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