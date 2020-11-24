三色豆為何人見人討厭？老饕揭「夭壽關鍵」：一秒就接受
三色豆為何人見人討厭？老饕揭「夭壽關鍵」：一秒就接受
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-24 16:56:14
外食族最常見到的便當菜色之一「三色豆」，早已經被討論多時，並長期名列在最討厭食物的排行榜前幾名。不過就有網友好奇詢問，到底為什麼這麼多人討厭吃三色豆？釣出許多老饕解答，更有巷仔內指出其實只要稍微更換一下菜色組成，三色豆就「還能接受」，引發熱議。
有網友在PTT發文，開門見山詢問大家「到底為什麼這麼多人討厭吃三色豆？」原PO認為三色豆有玉米、紅蘿蔔、青豆，其實還是滿營養的東西，為什麼很多人討厭呢？文章一出掀起熱烈討論，綜合網友留言可以發現，排除掉很主觀的口感好吃與否不論，大多網友不認同三色豆的原因在於「備菜敷衍」和「新鮮度」，心有戚戚焉的網友紛紛留言回覆說，「因為不是新鮮的」、「湊份量讓人美送」、「冷凍蔬菜都很難吃啊」、「冷凍廉價隨便」、「貪圖方便，卻沒考量到那三種食材都不好煮透」、「三色豆就算了，別讓人吃到冷的或冰的，根本沒處理」、「因為沒處理，所以難吃的三色豆很多。有好好處理過的話其實是不差的」、「便當店拿三色豆當作一樣菜很沒誠意」。但也有不少內行老饕指出，其實只要稍微更換一下三色豆的組成，就可以讓老菜色激發出新口感，「改成豌豆、紅蘿蔔、玉米粒罐頭，接受度馬上就提升了」、「如果是毛豆仁更好」、「如果青豆改成毛豆，我還能接受」。（編輯：倪浩軒）