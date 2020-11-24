用載具中獎機率大增？他「爽領2千」狂讚　網推爆：真的

財政部自2005年起推動電子發票作業，現如今也愈來愈多人使用「載具」將發票儲存在雲端，不僅省去拿紙本發票的麻煩，同時兼顧環保，對此，也有一名網友表示，以前連200元都不會中，但用了載具後好運爆發，竟爽中2000元，讓他很好奇「用雲端發票後中獎機率有變高嗎」，貼文一出，引起網友熱議。

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該名網友在PTT發文，表示有位朋友自從開始用載具後，就開始瘋狂向原PO倡導載具的好，原PO則回應「我知道啊，因為當初是我推薦你的」。原PO提到，這位朋友會認為「載具」好用，最大的原因不外乎是因爲「額外有了雲端發票的中獎」，也因為朋友以前是個在兩三年內，連200元發票都不會中的人，但是在雲端中獎卻「已經中過2次」，一次中了500元，另一次則爽中2000元。

▲一名網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，引起網友熱議，「有耶，用載具連中好幾期，有200有500，中了還可以直接進戶頭，真方便，不怕忘記領獎」、「會，載具有額外加碼」、「超有感，而且不會忘記領獎」、「多一組號碼，機率高一點是正常的，之前很常中兩百，但是越來越多人用以後已經無感」、「有欸，真的！中3次了」、「有。以前一年中一張，用載具後一個月兩張」、「自從開始存載具，幾乎每個月都中」。





也有網友表示相當無感，「沒有，但載具剛開始時因為用的人少，比較容易中專屬獎」、「沒中過」、「沒有 用了很久只中了一張200 跟紙本的中獎機率一樣」、「完全沒有 我本身就是個發票200元都不太會中的體質」、「載具沒中過，都紙本中」。

事實上，財政部為了提供民眾使用雲端發票的意願，早在2013年7月1日起就加開了「無實體電子發票專屬獎」，民眾在消費時，選擇不印出發票，透過各種載具存在雲端，除一般獎項外，還能享有額外「雲端發票專屬獎」的對獎資格，等於發票中獎機會多一次。2019年9-10月期起還增開40萬組的500元專屬獎，雲端發票總獎金提高至2億4500萬元，整體發票中獎機率從千分之5提高到千分之7，扣除一般發票獎項外，雲端發票中獎機率也提升至千分之2。（編輯：郭佩蓉）