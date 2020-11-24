橘貓手藏弟弟肥肚當暖暖包　媽畫「示意圖」網笑：是雞排

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橘貓手藏弟弟肥肚當暖暖包　媽畫「示意圖」網笑：是雞排

文/寵毛網

calendar_today2020-11-24 21:00:00

橘貓手藏弟弟肥肚當暖暖包　媽畫「示意圖」網笑：是雞排！
▲橘貓「帥哥」將手伸進弟弟「肥祥」的肚子裡取暖（圖／粉專奔跑吧肥祥授權提供）
這絕對是「生活智慧貓」啊！粉專「奔跑吧肥祥」兩隻網紅貓「肥祥」與哥哥「帥哥」經常在網路分享逗趣生活日常而吸引許多粉絲追蹤，日前因為天氣變冷，沒想到帥哥竟然「喵盡其用」，將兩隻小手手伸進肥祥的小肥肚裡取暖，馬麻Jessie看了不禁笑噴表示：「怎麼比人類還會『使用』貓咪！」。
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▲「肥祥」（右）與哥哥「帥哥」是兩隻網紅貓（圖／粉專奔跑吧肥祥授權提供）
▲「肥祥」（右）與哥哥「帥哥」是兩隻網紅貓（圖／粉專奔跑吧肥祥授權提供）
Jessie表示目前6歲的肥祥原本是住家附近鄰居餵養的浪貓，TNR後發現會跟其他浪貓打架，但是對人類很親切，據說會送餵食的人走到巷口，因此幫牠發文「求包養」後被Jessie看到才決定收編。3年後她又在網路上看到同樣身為橘貓的帥哥認養文，得知牠前主人過世，待在寄養中途時會打貓，Jessie覺得牠的眼神與肥祥當初流浪時很相似，便決定認養牠。一開始Jessie猜想兩隻貓可能需要長時間磨合期，沒想到也許是有不少共同點，兩隻貓咪竟然不到一個月就「如膠似漆」，讓Jessie非常訝異又驚喜！
▲雖然肥祥只有4.5公斤，但由於身材屬於肥短型，經常被馬麻拿各種物品當「比例尺」測量牠的「身高」，而網友也搞笑將牠P圖成美味「炸雞排」（圖／粉專奔跑吧肥祥授權提供）
▲雖然肥祥只有4.5公斤，但由於身材屬於肥短型，經常被馬麻拿各種物品當「比例尺」測量牠的「身高」，而網友也搞笑將牠P圖成美味「炸雞排」（圖／粉專奔跑吧肥祥授權提供）
▲10歲的帥哥則是比較貪吃，看到零食連弟弟都放棄了（圖／粉專奔跑吧肥祥授權提供）
▲10歲的帥哥則是比較貪吃，看到零食連弟弟都放棄了（圖／粉專奔跑吧肥祥授權提供）
養了肥祥與帥哥之後，生活總是相當多彩多姿，由於兄弟倆都是橘貓，帥哥屬於愛吃派系，而肥祥則是特別愛睡覺，尤其是「下盤比較低」的肥祥經常被粉絲懷疑「根本沒在奔跑都在睡覺」，而且兩隻貓咪肥短的身材常常被馬麻比喻成「兩塊大雞排」！日前Jessie回到家一開門，就看見帥哥與肥祥一起窩在沙發上，只是帥哥把兩隻手手塞進肥祥的肚子裡「取暖」，而且牠們都一臉享受的模樣，讓她忍不住寫下：「再冷，也不要拿弟弟的肥肚來暖自己的手手好嗎！」。
▲肥祥與帥哥原本都是親人不親貓，卻意外合拍（圖／粉專奔跑吧肥祥授權提供）
▲肥祥與帥哥原本都是親人不親貓，卻意外合拍（圖／粉專奔跑吧肥祥授權提供）
▲日前帥哥將手收塞進肥祥的肚子取暖，馬麻還畫上示意圖比對笑翻粉絲（圖／粉專奔跑吧肥祥授權提供）
▲日前帥哥將手收塞進肥祥的肚子取暖，馬麻還畫上示意圖比對笑翻粉絲（圖／粉專奔跑吧肥祥授權提供）
網友看了都笑說：「這個家裡長期備有暖手寶」、「看成炸雙胞胎是正常的嗎？」、「帥哥：冤枉啊～是被壓住無法抽出來啊~」、「祥哥是多功能的雞排」、「真。生活智慧王」、「帥哥的身材……簡直是兩條虎皮蛋糕」、「帥哥真的太聰明惹！請問這款暖手包有販售嘛？我也想訂～」。（編輯：陳珮瑜）
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