橘貓手藏弟弟肥肚當暖暖包　媽畫「示意圖」網笑：是雞排！

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Jessie表示目前6歲的肥祥原本是住家附近鄰居餵養的浪貓，TNR後發現會跟其他浪貓打架，但是對人類很親切，據說會送餵食的人走到巷口，因此幫牠發文「求包養」後被Jessie看到才決定收編。3年後她又在網路上看到同樣身為橘貓的帥哥認養文，得知牠前主人過世，待在寄養中途時會打貓，Jessie覺得牠的眼神與肥祥當初流浪時很相似，便決定認養牠。一開始Jessie猜想兩隻貓可能需要長時間磨合期，沒想到也許是有不少共同點，兩隻貓咪竟然不到一個月就「如膠似漆」，讓Jessie非常訝異又驚喜！
養了肥祥與帥哥之後，生活總是相當多彩多姿，由於兄弟倆都是橘貓，帥哥屬於愛吃派系，而肥祥則是特別愛睡覺，尤其是「下盤比較低」的肥祥經常被粉絲懷疑「根本沒在奔跑都在睡覺」，而且兩隻貓咪肥短的身材常常被馬麻比喻成「兩塊大雞排」！日前Jessie回到家一開門，就看見帥哥與肥祥一起窩在沙發上，只是帥哥把兩隻手手塞進肥祥的肚子裡「取暖」，而且牠們都一臉享受的模樣，讓她忍不住寫下：「再冷，也不要拿弟弟的肥肚來暖自己的手手好嗎！」。
網友看了都笑說：「這個家裡長期備有暖手寶」、「看成炸雙胞胎是正常的嗎？」、「帥哥：冤枉啊～是被壓住無法抽出來啊~」、「祥哥是多功能的雞排」、「真。生活智慧王」、「帥哥的身材……簡直是兩條虎皮蛋糕」、「帥哥真的太聰明惹！請問這款暖手包有販售嘛？我也想訂～」。（編輯：陳珮瑜）