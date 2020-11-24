原廠iPhone耳機賣450元！買家面交「1原因」閃人：不要了
原廠iPhone耳機賣450元！買家面交「1原因」閃人：不要了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-24 18:08:18
蘋果公司的iPhone一直以來都有眾多死忠粉絲，它們過去都會推出特殊規格的配件，iPhone有線耳機就是其中之一。近期就有網友把用不到的蘋果耳機上網販售，開價不到5百元，沒想到面交時買家一檢查卻馬上退貨不買，背後原因也曝光。
一名網友在臉書《爆怨2公社》提到，「當初買iPhone時用不到內附的有線耳機，所以全新未拆封放到網路上賣450元，沒多久就有一位40多歲客人下單，也約到指定地面交，沒想到對方一看實體就馬上說不買了」。原PO也心生疑惑，「明明全新沒用過的耳機，售價也相當便宜，為何買家會一看就退貨？」隨後買家才吐露原因，「我以為是蘋果的無線耳機」；讓原PO只能尷尬回應，「大哥，我才賣450怎麼可能是AirPods」。
最終這起交易未能成立，買家只留下一句「我不要了」就快步閃人，留下無言的原PO，這樁無厘頭的交易也讓原PO不禁感嘆，「賣450元，一看就知道這價位不可能是無線的，蘋果賣的全新AirPods要價5290元耶！」整個過程也引來眾多網友回應，「無線耳機450我也不敢買啊..價差那麼多有也是盜版爛的吧」、「原廠耳機賣450已經很便宜了，這價格怎麼可能是AirPods」、「遇到這種買家真的會昏倒」、「無線耳機也不是這樣包裝的阿」。（編輯：潘毅）