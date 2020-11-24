高嘉瑜自爆買最慘車位！她驚「要怎麼停」 老司機秒解答
高嘉瑜自爆買最慘車位！她驚「要怎麼停」 老司機秒解答
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-24 19:25:22｜update2020-11-24 19:28:29
民進黨立委高嘉瑜房屋事件持續延燒，除了閨房內一顆「泛黃的枕頭」與被衣服塞爆的房間，她也自爆自己的停車位是「最慘的一個」，網紅廣告小妹對此相當好奇，「這樣的停車格到底要怎麼停」，也成功釣出許多老司機解答。
高嘉瑜日前在臉書發文，自爆有囤物症，並PO出驚世照片，立刻掀起熱議。她在內文也提到，「別人停車位方正，我在前後兩根柱子間，是所有停車場最慘的一個」。這也讓網紅廣告小妹相當好奇，她除了評論了高嘉瑜房屋事件以外，她也在文末好奇發問「我想請教前後兩根柱子的停車格，到底要怎麼停車啊」。 對此，有不少老司機解答，並指出關鍵應該是和「路邊停車」的概念差不多，「跟路邊停車一樣的停法啊」、「二根柱子，應該是類似路邊停車概念」、「有關於前後兩根柱子該怎麼停車這件事早上我很認真的思考了一下，覺得應該是要用路邊停車的停法才有辦法停進去，不然倒車入庫根本進不去啊」、「前後兩根柱子的停車格，兩根的距離比車長多出30Cm以上，多打幾次方向盤，還是可以停進去，當然技術也要可以」。
另外，甚至有網友熱心地分享詳細步驟，「1. 車屁股開到與柱子齊，打方向盤向右到底，直接倒車。2. 直到左邊後照鏡出現柱子，且超過後照鏡的一半，方向盤回正，繼續倒車。3. 看右前方如果可以進柱子了，打方向向左到底，繼續倒車，但是注意是否還有空間，沒有空間就前進，前進時方向盤則是右打到底。4. 接下來就是微調就可以了」。（編輯：郭佩蓉）