高嘉瑜自爆買最慘車位！她驚「要怎麼停」　老司機秒解答

民進黨立委高嘉瑜房屋事件持續延燒，除了閨房內一顆「泛黃的枕頭」與被衣服塞爆的房間，她也自爆自己的停車位是「最慘的一個」，網紅廣告小妹對此相當好奇，「這樣的停車格到底要怎麼停」，也成功釣出許多老司機解答。

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▲立委高嘉瑜租屋處堆滿衣物凌亂照。（圖／高嘉瑜辦公室提供）

× ▲立委高嘉瑜租屋處堆滿衣物凌亂照。（圖／高嘉瑜辦公室提供）

▲網紅廣告小妹對於高嘉瑜房屋事件，除了表達看法，對於該怎麼停「前後兩根柱子的停車格」也相當好奇。（圖／翻攝自廣告小妹臉書）

× ▲網紅廣告小妹對於高嘉瑜房屋事件，除了表達看法，對於該怎麼停「前後兩根柱子的停車格」也相當好奇。（圖／翻攝自廣告小妹臉書）

另外，甚至有網友熱心地分享詳細步驟，「1. 車屁股開到與柱子齊，打方向盤向右到底，直接倒車。2. 直到左邊後照鏡出現柱子，且超過後照鏡的一半，方向盤回正，繼續倒車。3. 看右前方如果可以進柱子了，打方向向左到底，繼續倒車，但是注意是否還有空間，沒有空間就前進，前進時方向盤則是右打到底。4. 接下來就是微調就可以了」。（編輯：郭佩蓉）