若能移民會想住日本？台人曝「卻步關鍵」：還是觀光就好

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若能移民會想住日本？台人曝「卻步關鍵」：還是觀光就好

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-24 19:49:13

▲有一名留日男學生發文，表示有朋友問他「台灣新聞說，日本說年底有可能解禁，你建議我去嗎」，他也曝光當地真實情況，以「7字」回應，「還是不要來，真的」。（示意圖／取自unsplash）
▲日本一直是大多數台灣人出國旅遊的首選，當地的美食與街景更為人所稱道。（示意圖／取自unsplash）
日本一直是大多數台灣人出國旅遊的首選，當地的美食與街景更為人所稱道。不過就有網友疑惑，若有機會能「從台灣移民到日本，會想去嗎？」問題一曝光也掀起討論，大多數人也點出當地的幾個現象，認為還是「住台灣就好」。
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一位網友在PTT上發文提到，「講到出國旅遊，日本在台灣人心中，總是第一名呀，那假設有一天，日本開放移民了，你也符合所有條件，是否會心動搬過去呢？」
▲鄉民討論移民日本的優缺點。（圖／翻攝PTT）
▲鄉民討論移民日本的優缺點。（圖／翻攝PTT）
討論文發出後也掀起熱烈回應，但大多數人都點出「卻步關鍵」，「如果還要謀生就免了，日本職場文化很糟糕」、「去年會，但今年看到日本政府防疫作為後，還是待台灣就好」、「日本那邊的生活壓力很大，當旅遊地很棒，居住不行」、「群體壓力本身就限制一堆，還是台灣自由舒服」、「有足夠本錢才考慮，沒錢去日本住，只會想哭」、「外國人很難融入日本社會吧」。
不過也有部分人點出強大誘因，「日本交通好，對行人友善」、「光空氣品質就樂勝」、「剛去完一年回來，真的天氣、空氣、環境衛生都更適合居住」。（編輯：潘毅）
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