若能移民會想住日本？台人曝「卻步關鍵」：還是觀光就好
若能移民會想住日本？台人曝「卻步關鍵」：還是觀光就好
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-24 19:49:13
日本一直是大多數台灣人出國旅遊的首選，當地的美食與街景更為人所稱道。不過就有網友疑惑，若有機會能「從台灣移民到日本，會想去嗎？」問題一曝光也掀起討論，大多數人也點出當地的幾個現象，認為還是「住台灣就好」。
一位網友在PTT上發文提到，「講到出國旅遊，日本在台灣人心中，總是第一名呀，那假設有一天，日本開放移民了，你也符合所有條件，是否會心動搬過去呢？」討論文發出後也掀起熱烈回應，但大多數人都點出「卻步關鍵」，「如果還要謀生就免了，日本職場文化很糟糕」、「去年會，但今年看到日本政府防疫作為後，還是待台灣就好」、「日本那邊的生活壓力很大，當旅遊地很棒，居住不行」、「群體壓力本身就限制一堆，還是台灣自由舒服」、「有足夠本錢才考慮，沒錢去日本住，只會想哭」、「外國人很難融入日本社會吧」。不過也有部分人點出強大誘因，「日本交通好，對行人友善」、「光空氣品質就樂勝」、「剛去完一年回來，真的天氣、空氣、環境衛生都更適合居住」。（編輯：潘毅）