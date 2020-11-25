房市／這幾種物件房貸成數不高　買之前先問清楚

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大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，目前房貸成數基本上可到7成，部分新屋或地段佳的物件可以到8成，但有幾類物件房貸成數可能不到6成。第一，坐落地段太差的房屋，其房價的支撐性不理想、保值性較低，致房貸成數拉不高；第二，屋齡40年以上老屋，且非位於市中心蛋黃區，銀行也恐建築結構較弱，不願給予高成數房貸。
第三，土地使用分區「非住宅區」的物件，例如工業宅、商業宅等，不僅可能影響房貸成數，且因屬於違法使用的住宅，通常也不適用政府提供的優惠貸款政策；最後則是高總價豪宅、「事故屋」等特殊物件。
信義房屋太平樹孝店店長陳昱帆也表示，買方最常遇到貸不到高成數的物件類型，首先就是室內坪數過小的套房，通常主建物小於10坪，貸款僅能6成以下、銀房不願承作、或是利率偏高的可能性較大；其次則是屋齡30年以上的老宅，也需特別注意。此外，店面的貸款成數通常頂多6至7成，若附有租約，成數更低，而住宅若附有租約，也和店面一樣，會被銀行視作「投資性質」，難以貸到7成甚至8成房貸。
但陳昱帆也強調，除物件類型有可能影響房貸成數和利率，申貸人個人財力與信用狀況也有影響，若財力比較雄厚，例如工作是醫師等高收入職業者，即使物件屬於較難貸款的類型，仍然有機會拉高貸款成數，視個案狀況而定。