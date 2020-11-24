小王拿親密照威脅！夫「1舉動」拯救妻　女兒讚：真男人

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原po也講述自己當時的心情，「其實我根本也不是很在乎媽媽外遇，只要他不要逼我叫那個叔叔一聲『爸』，我會覺得她開心就好。從小我們感情就不是很好，家庭狀況挺複雜的，我爸又是繼父，雖然不會對我很差，但我自己內心會默默的排斥這個家庭，也不怎麼跟我爸說話」。
然而這樣遮遮掩掩的日子，沒過多久平衡就被打破，原po回憶起當時情景，「我媽手機某天開始一直響，但她都不願意接，甚至接了也是罵個幾句就掛掉，才知道原來外遇的那個對象，是個控制狂，甚至拿親密照威脅、要錢，離開就告訴我爸」。
最終原po媽媽受不了小王多次威脅，決定報警處理，也下決心坦承外遇，卻沒想到老公「早就知道了」。原來在女方坦承的前一個禮拜，小王就拿著照片來找原PO的繼父，「我爸很乾脆的給了30萬，回到家也不發一語，就跟平常一樣照顧著我們家，彷彿什麼事情都沒發生」。
在聽完老婆的自白後，原PO繼父竟還回應「對不起，是我不夠好，讓你不快樂才會發生這種事，以後我會對妳更好，多帶你出去走走」，繼父的這些舉動也讓原PO忍不住感嘆：「恩，他真的是真男人」。
離奇的經歷曝光也瞬間引爆討論，原PO繼父的處理方式也獲得眾人大讚，「偉大的爸爸，你很幸運」、「真的要對你繼父好一點，他是好人」、「你爸真的太Man，好心疼他」、「要好好孝順爸爸哦」；但也有人感嘆，「妳爸不是真男人，他只是很愛妳媽，愛到很卑微」、「這叫什麼真男人，根本是人間悲劇」。（編輯：潘毅）