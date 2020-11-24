陷仙人跳放火疑雲！青青曝「8hr經過」：事情沒那麼複雜
陷仙人跳放火疑雲！青青曝「8hr經過」：事情沒那麼複雜
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-24 23:30:18
百萬訂閱的Youtuber「放火」，被爆9月曾到網美「青青」家過夜，卻遭女方陳姓男友強拍裸照、簽本票，事後放火則在父親與律師陪同下報警，全案進入司法程序。不過另一位當事人青青又在今（24）日於了「在不瘋狂就等死」頻道完整還原「事發當天8hr」的經過，再度引發關注。
網紅游否希今（24）日晚間在頻道《在不瘋狂就等死》發出新片，內容則是青青親自出面回應各項疑問，首先不少民眾質疑「為什麼會帶放火回家？」青青則稱「因為他(放火)就是住很遠，也去過很多網紅圈內人家，都沒有發生問題，我跟放火又只是朋友關係，就沒有想太多」。隨後青青也還原事發完整經過，當天放火在她家中待了8個小時，她自己先是開直播工作，結束後才與放火看電視、點外送吃，兩人都有些疲倦後就各自洗澡後、分開至一二樓準備休息，在這時事情就發生了。
青青隨後也澄清「自己沒有參與設局」，但說了大家也不一定會相信，後續發展就交由警方調查。她也坦承「我是感情的方面沒有處理的很好」，但自己跟放火就只是朋友。
青青也解釋事發一個月後，才出來解釋的主因，「這個月來我就是先靜靜的，因為我這個人就是非常容易講錯話，很容易引起爭論，所以我就覺得說先不要講比較好。因為我還是不希望大家誤會我，但是我有做錯的事情就是要承擔，然後因為我的家人都牽扯到這個事情，就覺得非常對不起他們。想要告訴大家，事情沒有這麼的複雜」。（編輯：潘毅）