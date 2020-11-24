她想買警局後方新房！婆婆喊「八字要夠」反對 網揭主因
她想買警局後方新房！婆婆喊「八字要夠」反對 網揭主因
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-24 23:45:24｜update2020-11-24 23:56:54
買房是人生大事，其中風水與格局更是不少人考量的重點。不過一名女網友今（24）日分享，自己看中一間位在警局後方的房子，婆婆一聽便以「八字」為理由反對，整個過程曝光也掀起眾多網友討論。
一名女網友在臉書《買房知識家（Q你的A）》分享遭遇，近期看到一間房子位於警局後方，但婆婆一聽完後，卻以「八字要夠」為由極力勸阻別買這房，讓原PO不禁疑惑「實在不懂這有什麼風水上的問題？」貼文曝光後，就有熟稔風水的網友解釋婆婆顧忌的原因，「如果住家旁就是警局、消防局的話，其實是會犯孤煞的，警察是屬陽的，屬於孤煞之地，在風水古籍《雪心賦》指出：孤陽不生，獨陰不長，造成的影響，一是家人健康不好，二則是非鬥爭必多」。不過大多數網友則持相反見解，「我分享我住的房子是警察局的後方，消防局的隔壁棟，我覺得安全的很」、「以前的衙門是有爭執、官司、與斬首的，才會有肅殺孤煞之說，現在警察局根本沒有人在警察局打官司砍頭！所以根本變了，還有免費保全勒」、「煞不煞什麼的我是不知道，我覺得有煞就能化解，但是我相信警局旁邊可以幫你省掉很多操心」、「買在警察局或是消防局附近，很難遇到停電，我的經驗啦」。（編輯：潘毅）