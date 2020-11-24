搭捷運見女「環抱這根」！他不爽怒嗆　網揭1隱憂：超髒

搭捷運是不少學生及上班族通勤的首選，不過每當遇到上下班尖峰時段時，車廂總是被人們擠得水泄不通，對此，也有一名男網友發文抱怨，表示每次捷運很多人時，都會有人硬要抱著「這根桿子」，讓其他人都不知道手該扶哪，貼文一出，也有網友揭開1隱憂「衛生問題」，表示因為很多人摸過，所以上面「超髒」。
該名男網友在社群平台《Dcard》上以「為什麼女生都喜歡擁抱這個桿子」為題發文，表示他每次搭捷運，遇上眾多人潮上車時，都會碰見這種人，「死都要用靠的，還有用抱的擋在中間」。
貼文一出，網友反應相當兩極，「我男的我也很喜歡」、「太矮了，拉上面手很酸」、「一種安全感，我自己也喜歡」、「我也會…很好靠，比較舒服，人多時我會移動不佔太多空間」、「特別是女性？男性也很多耶」、「真的超討厭的，尤其是文湖線，空間那麼小車廂又搖那麼厲害」、「我都會直接說，不好意思別人不用扶東西嗎」、「 真的超討厭，整個都沒地方扶」。
也有網友揭開1隱憂，就是「衛生問題」，「那跟桿子多少人嚕過還敢靠啊」、「桿子很多人摸過，應該蠻髒的，很佩服有人感整個身體靠上去」、「感覺有點髒欸，怎麼會直接靠啊」、「很多人摸過吧，感覺就超級髒啊」。（編輯：郭佩蓉）