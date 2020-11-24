搭捷運見女「環抱這根」！他不爽怒嗆　網揭1隱憂：超髒

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搭捷運見女「環抱這根」！他不爽怒嗆　網揭1隱憂：超髒

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-24 23:49:47

▲女網友在捷運上遇到陌生男子突問「約會如何緩解緊張」，讓眾人直呼好奇特。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／NOWnews資料圖片）
▲男網友每次搭捷運時，總是會遇到有人靠著或抱著「這根桿子」，害其他人沒地方扶，貼文一出，網友也揭1隱憂，表示「很多人摸過，很髒」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／NOWnews資料圖片）

搭捷運是不少學生及上班族通勤的首選，不過每當遇到上下班尖峰時段時，車廂總是被人們擠得水泄不通，對此，也有一名男網友發文抱怨，表示每次捷運很多人時，都會有人硬要抱著「這根桿子」，讓其他人都不知道手該扶哪，貼文一出，也有網友揭開1隱憂「衛生問題」，表示因為很多人摸過，所以上面「超髒」。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「為什麼女生都喜歡擁抱這個桿子」為題發文，表示他每次搭捷運，遇上眾多人潮上車時，都會碰見這種人，「死都要用靠的，還有用抱的擋在中間」。

▲一名男網友在社群平台《Dcard》上以「為什麼女生都喜歡擁抱這個桿子」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名男網友在社群平台《Dcard》上以「為什麼女生都喜歡擁抱這個桿子」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
原PO也提到，每次碰到這種抱著桿子的人，都讓他相當不解，「特別是女性」。而這些人也會間接害得大家都沒東西抓，很有可能會造成因重心不穩而跌倒的事情發生，他也在文末hashtag「捷運禮儀」、「社會現象」。

▲男網友不解為何總是有人會靠著或抱著捷運上這根桿子。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲男網友不解為何總是有人會靠著或抱著捷運上這根桿子。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，網友反應相當兩極，「我男的我也很喜歡」、「太矮了，拉上面手很酸」、「一種安全感，我自己也喜歡」、「我也會…很好靠，比較舒服，人多時我會移動不佔太多空間」、「特別是女性？男性也很多耶」、「真的超討厭的，尤其是文湖線，空間那麼小車廂又搖那麼厲害」、「我都會直接說，不好意思別人不用扶東西嗎」、「 真的超討厭，整個都沒地方扶」。

也有網友揭開1隱憂，就是「衛生問題」，「那跟桿子多少人嚕過還敢靠啊」、「桿子很多人摸過，應該蠻髒的，很佩服有人感整個身體靠上去」、「感覺有點髒欸，怎麼會直接靠啊」、「很多人摸過吧，感覺就超級髒啊」。（編輯：郭佩蓉）

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