NOW早報／女拿三倍券爽吃遭拒收！店員曝「理由」超傻眼

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原PO在PTT貼文指出「自己和朋友去聚餐吃了800元，想說還有剩下一張三倍券500元面額的，可以拿來支付，於是我拿著500元三倍券+上300元的現金準備結帳」沒想到店員不但拒絕，甚至還說「你這樣是洗錢」，這讓原PO相當尷尬「改用付費500元三倍券+刷卡300元」但仍舊過不了店員這關，最後以刷卡800元結帳。
貼文一出，網友紛紛回應「單純店家不想收三倍券，又不肯貼公告」、「店家要繳稅不想收三倍券啦！」、「三倍券才不管你有沒有跟現金一起付，不收三倍券就講清楚一點」、「擾民政策，搞到一堆店家不收三倍勸不知道在幹嘛」、「店員根本胡說八道，是老闆不想收三倍券再去換錢這個手續吧」。
今日天氣／好天氣只有兩天！週五新一波冷空氣再度迎來
今（25）日東北風減弱，各地天氣大致為晴到多雲，僅東半部多雲有雨，而大台北地區及恆春半島亦有零星雨；偏暖的好天氣將會持續到週五，預計週五將會有新的一波東北季風報到，北部也會轉為濕冷的天氣。
溫度方面，今天清晨低溫方面，中部以北及花東落在約19至20度，其它地區約落在21至22度；白天氣溫回升，北台灣及東半部高溫約25至28度，中南部地區約28、29度，中南部地區日夜溫差較大。
枕頭超黃被酸噁！高嘉瑜揭「背後故事」 網急喊8千收購
民進黨立委高嘉瑜日前發出自己的閨房照，房間內堆積如山的衣服也引起網友的討論，其中最引人注目的就是一顆10年的泛黃枕頭，而高嘉瑜昨（24）日也在臉書分享這顆枕頭的故事，有趣的是，文章底下甚至有網友開價8000元，想購買這顆「原味」枕頭。
高嘉瑜在臉書表示，她家是在基隆開百貨行，而枕頭是從家裡帶來台北，「一直跟著我，很軟很好睡」，不過因爲枕心無法換洗，所以睡了10年的枕頭有污漬都是正常的，只能常曬、消毒，或是換新的。
高嘉瑜指出，這顆枕頭是10年前店裡最好的，當初一顆就要800元，棉花也很好，而且以前沒有記憶枕、乳膠枕，這算是當時最好的枕頭了，可惜現在已經停產了，就連代理商的小老板都說「那枕頭，是時代的眼淚」。
認了Alex吸食大麻煙油！陳艾琳道歉：一切尊重司法
藝人陳艾琳老公Alex（顏庭笙），於昨（24）日凌晨獨自駕車時，遭警方搜出大麻煙油並當場被逮捕，下午才順利交保回到家中。而陳艾琳得知消息時，人正在工作中，第一時間表示「不知整個事情的狀況」，晚間才透過臉書發文，「經瞭解後得知，老公昨晚的確有攜帶大麻成分之煙油及吸食，也已向警方坦承」。
陳艾琳提到，目前靜待司法程序審理，該有的懲戒我們一切尊重司法，並記取教訓，並澄清住所並不如同新聞記者所述遭警方查獲存有大麻，顏庭笙也並沒有常態吸食大麻。她文末也說道「對於孩子的健康和安危，請相信我們比誰都還要在乎，謝謝各界關心，並在此與所有工作上合作的品牌鄭重的致歉」。
明年Q1打新冠疫苗？COVAX供台至少460萬劑
為了防堵疫情，疫苗採購成了各國眼下相當重要的環節，我國也不斷透過COVAX與各國疫苗廠等管道，希望儘早取得新冠疫苗，指揮中心發言人莊人祥提到，國際投資的部分，目前COVAX有三家疫苗廠，其中一間以均價售給各國，另兩家廠商將依各國經濟、人口狀況決定售價，目前確定的是COVAX將賣給各國10%到50%的人口劑量。
根據莊人祥的說法估算，以每國可買到10%到50%人口量估算，每人兩劑，台灣最多可以購得460萬劑到2300萬劑左右，且以新台幣24號午盤匯價約28.5估算，每劑10.5美元訂金的疫苗，換算台幣大約要將近300元，但實際買到的價格，還要待最終疫苗出爐後的售價來估算。
跨年晚會恐群聚感染 曹西平求停辦：保命重要
跨年晚會卡司陸續公布，五月天、張惠妹、田馥甄、蕭敬騰等天王天后都將陪粉絲跨年，不過藝人曹西平憂心疫情引發群聚感染，呼籲年輕人在家看電視就好：「停辦1次跨年會怎樣？12月份很多場合都強制要戴口罩，冬天是病毒的旺盛季節，全世界災情慘重這麼多人死亡，最怕的就是群聚感染，呼籲跨年真的不要辦。
曹西平也覺得，在家看電視，一樣可以倒數計時迎接新年，「財政困難錢也可以省下來了，今年疫情已經燃燒了快要一整年，真的有什麼好高興的，跟慶祝什麼，不懂？」曹西平感嘆「哎，就算說了人家依然還要辦跨年晚會，不跨不行的，一定要跨，冒著生命危險都要跨，萬一跨不好怎麼辦？誰可以負這個責任？」（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。