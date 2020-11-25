妹妹準備結婚！姊一看「婚宴座位」呆掉 內行急喊：糟了
妹妹準備結婚！姊一看「婚宴座位」呆掉 內行急喊：糟了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-25 07:35:58
每每辦婚禮的時後，婚宴的桌數都算好了，親朋好友喜帖也都發出去了，但婚宴的位置又是另外一門大學問了！除了規定男方、女方要坐哪邊，連主桌要坐誰都要協調好。近日，就有網友抱怨「妹妹要結婚了，但這個婚宴的座位安排讓人不能接受」貼文引發熱議。
原PO在「爆怨公社」貼文指出「妹妹即將結婚了，由於父母離開的早，因此我想跟大舅一起坐在主桌，但卻被妹妹的婆婆拒絕，婚宴一共也才35桌，我跟大舅直接被安排在32桌....而且去反應的時候，不只被拒絕，還被嗆『沒家教、目無尊長』讓我非常無奈」。至於主桌都坐誰呢？「主桌坐了新婚夫妻，以及新郎的爸爸、媽媽、大伯、二伯、小叔、外婆、舅舅以及新郎爸爸的拜把兄弟」這樣的名單也讓原PO大酸「喔！原來不是爸媽再婚，是家庭聚會啊！只差沒有坐上新郎的姑姑還有新郎的阿姨，就一家團聚吃年夜飯了呢」，感嘆自己的妹妹都還沒嫁過去，家人就這樣被欺負，嫁過去有得受了。
貼文一出，網友紛紛回應「這太扯了吧....那有主桌不坐女方親戚的問題」、「要不要乾脆新娘也去32桌好了，超不尊重女方家屬」、「母舅如母，舅舅坐主桌沒毛病，男方不尊重女方」、「準婆家也太可怕＝＝」、「糟了，連這座位都不讓女方家人坐，婆媳問題嚴重了」、「新郎爸爸的拜把兄弟坐主桌？難不成他跟新郎是.....」、「這嫁過去不會被欺負嗎？我當初結婚婚宴座位根本超好商量啊」。事實上，通常主桌分配一般是10個人或12個人，會建議雙方家長平分座位，包括新人、新人父母、媒人以及新人重要的家屬，而新人重要的家屬又有哪些呢？大部分都以家中年紀較長得長輩為主，如爺爺、奶奶等，另外還有重要的一個角色就是「舅舅」，人家常說「母舅如母」，因此舅舅在新人結婚這天也是相當重要的角色。（編輯：張嘉哲）