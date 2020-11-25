好市多「黑色購物節」超夯！媽朝聖後愣住：台人變聰明啦
好市多「黑色購物節」超夯！媽朝聖後愣住：台人變聰明啦
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-25 07:51:28
美式賣場好市多本週推出「黑色購物節」超殺優惠，不少忠實顧客到現場撿便宜，對此，一名女網友也分享自己到好市多黑色購物節朝聖，想看看有哪些好物可以採買，沒想到抵達現場後讓她感到十分意外，貼文引發熱議。
原PO在「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示「黑五第二天，好市多現場門可羅雀」只見貼出的照片中，只有遠處幾名消費者正在排隊結帳，甚至有超過一半的櫃檯沒有作業，其景象與第一天爆滿人潮相距甚遠，毫無黑色購物節的血拼氣氛。貼文一出，各地網友紛紛回應情報「新莊的也沒什麼人，我進去後空車出來」、「台中剛開幕又遇到黑色購物節，每天擠到完全不想去」、「新莊無感+1」、「新竹還是蠻多人的」、「台中北屯店很夭壽...車位都爆停」、「中和店普普通通」。不過，也有內行顧客點破關鍵「真的優惠大項早被買完了，其他無感」、「拜託，網路社團這麼發達，先看看有沒有需要這些特價商品，不需要當然不去啊」、「去年有去的，今年就學乖啦！根本沒啥好撿便宜的」、「台人終於變聰明了，不再隨意跟風」、「不跟風+1，特價商品根本不需要」、「我們的黑五根本超無感...網路上看到特價的東西都燃不起購物魂」。（編輯：張嘉哲）