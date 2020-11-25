電費狂用信用卡付！女一拆「紙本帳單」嚇壞：我沒開冷氣
電費狂用信用卡付！女一拆「紙本帳單」嚇壞：我沒開冷氣
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-25 08:38:35
炎炎夏日逐漸過去，在台灣進入秋冬季節中，終於不用再想著如何吹冷氣能夠省錢的祕技，但事實真是如此嗎？近日，就有一名網友分享自己電費平常都是靠信用卡扣款，但最近突然心血來潮打開「紙本帳單」一看，讓她嚇得花容失色，貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「因為平常電費都用信用卡扣款，這幾天不知道哪根筋不對了，第一次拆開帳單看，嚇到馬上下載台電的APP看歷史記錄」只見本期的帳單寫著應繳金額為「3915元」，讓她驚訝的表示「我才一個人住，也因為冬天沒開冷氣的說」。「沒想到沒上班電費這麼誇張」原PO透露「自己一個人住，家中24小時不斷電的電器有一台大冰箱、一台冷凍櫃、除濕機、空氣清淨機等等，電視很少看都在看手機，目前才又多買了滾筒洗衣機+烘衣機雙機，接下來電費不就要更貴了」。貼文一出，網友紛紛回覆「哇！這電費偏高耶」、「我家三人，實坪40多，加上公共電費分擔都沒你的高」、「我家兩層透天，兩台大冰箱，住四個人，夏季最貴的時候4k左右，現在沒開冷氣一期總共2.5k，你一個人可以用那麼多真的很強」、「兩個月八百多耶，你這真的貴」、「一家三口住透天，夏天電費也沒三千五…平常一千初」、「下個月真的會GG」。（編輯：張嘉哲）