電費狂用信用卡付！女一拆「紙本帳單」嚇壞：我沒開冷氣

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

電費狂用信用卡付！女一拆「紙本帳單」嚇壞：我沒開冷氣

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-25 08:38:35

▲天氣炎熱，不少人都會待在家吹冷氣，但又害怕電費數字暴增。（示意圖／讀者提供）
▲近日天氣開始轉涼，不少人都已經不吹冷氣，因此電費也省了不少。（示意圖／讀者提供）
炎炎夏日逐漸過去，在台灣進入秋冬季節中，終於不用再想著如何吹冷氣能夠省錢的祕技，但事實真是如此嗎？近日，就有一名網友分享自己電費平常都是靠信用卡扣款，但最近突然心血來潮打開「紙本帳單」一看，讓她嚇得花容失色，貼文引發熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT貼文指出「因為平常電費都用信用卡扣款，這幾天不知道哪根筋不對了，第一次拆開帳單看，嚇到馬上下載台電的APP看歷史記錄」只見本期的帳單寫著應繳金額為「3915元」，讓她驚訝的表示「我才一個人住，也因為冬天沒開冷氣的說」。
▲網友分享自己一個人住一期的電費竟然逼近四千元。（圖／翻攝PTT）
▲網友分享自己一個人住一期的電費竟然逼近四千元。（圖／翻攝PTT）
「沒想到沒上班電費這麼誇張」原PO透露「自己一個人住，家中24小時不斷電的電器有一台大冰箱、一台冷凍櫃、除濕機、空氣清淨機等等，電視很少看都在看手機，目前才又多買了滾筒洗衣機+烘衣機雙機，接下來電費不就要更貴了」。
貼文一出，網友紛紛回覆「哇！這電費偏高耶」、「我家三人，實坪40多，加上公共電費分擔都沒你的高」、「我家兩層透天，兩台大冰箱，住四個人，夏季最貴的時候4k左右，現在沒開冷氣一期總共2.5k，你一個人可以用那麼多真的很強」、「兩個月八百多耶，你這真的貴」、「一家三口住透天，夏天電費也沒三千五…平常一千初」、「下個月真的會GG」。（編輯：張嘉哲）
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

繼續作答
2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！

2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀