枕頭太髒支持者狂寄！高嘉瑜喊「別再送」：我會重新做人
枕頭太髒支持者狂寄！高嘉瑜喊「別再送」：我會重新做人
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-25 10:54:37
民進黨立委高嘉瑜日前發出自己的閨房照，照片中「泛黃的枕頭」引起網友熱議，高嘉瑜在今（25）日秀出新的枕頭與保潔墊，除了感謝各界的支持以外，也拜託大家不要再送枕頭了，粉絲的瘋狂舉動讓她也笑稱自己會「洗心革面、重新做人」。
高嘉瑜在臉書表示，非常感謝大家的溫暖打氣，也感謝那些自告奮勇要來幫她打掃的民眾，雖然自己習慣單打獨鬥、努力，從高中到台北就獨立生活，慢慢養成不想麻煩別人的個性，也盡量不讓家人操心，認為靠自己努力就可以做到。高嘉瑜指出，在政治圈裡，還能保持一點初心，就是因為有許多熱情友善的力量，讓她還能有勇氣繼續堅持、繼續努力，最後她也秀出新的枕頭與保潔墊，並說「我家有賣枕頭，請大家不再送了，我會努力維持整潔」、「慢慢整理、洗心革面、重新做人」。許多網友看到也紛紛回應，「亂室家瑜加油」、「没有那麼嚴重吧，就是工作忙没空打掃」、「舊的枕頭可以拿去故宮博物館展覽」、「所以原味枕頭要拍賣了嗎」、「加油.....對了枕頭賣掉了沒？」、「該開感恩演唱會了」、「開始收枕頭了對吧，台灣人很有愛的」、「別再送了，要不然女神連租屋處都進不去了」。（編輯：許智超）