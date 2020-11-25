買滷味提「6字」要求！一上菜驚嚇破表　內行秒認出店家

香氣誘人且選擇多元的滷味是不少人最愛的宵夜選擇，有些人甚至喜歡當作正餐吃，而滷味通常會加入蔥花與酸菜等配料來提味，近日一名網友就透露，自己日前去買滷味，向老闆提出「6字」要求，沒想到一上菜卻讓他驚嚇指數破表，其他網友一看也超驚喜，同時更釣出當地人揭密佛心店家。

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原PO在臉書《基隆人》貼出照片表示，自己日前去買滷味，順口跟老闆說了一句「豆芽菜、酸菜多，謝謝！」結果上菜後竟驚見滿滿一大盤的豆芽菜與酸菜，配菜的量多到連原PO點了哪些滷味都快看不到，只能隱約看見一旁的貢丸，這讓原PO不禁直呼「老闆就是霸氣，驚嚇指數破表！」

▲有網友透露，自己日前去買滷味，順口跟老闆說「豆芽菜、酸菜多」，結果上菜後竟驚見滿滿一大盤的豆芽菜與酸菜。（圖／翻攝自臉書社團《基隆人》）

畫面曝光，網友紛紛留言「這間我知道！常常被嚇死」、「千萬不要和老闆說你要豆芽酸菜多一點，真的讓你吃到不要不要」、「最佛心的老闆，下次我也要去朝聖」、「這酸菜是不用錢嗎...」、「上次跟老闆說喜歡吃蔥，結果蔥堆得跟山一樣多」、「豆芽菜酸菜多是很可怕的通關密碼」。

另還有內行的基隆當地人一秒認出該店家，直指「我知道復興路的XXX，豆芽菜比你自己買的滷味還多」、「這我知道，在中山消防局正對面」、「未看先猜是中山消防隊對面那家」。（編輯：許苡晴）