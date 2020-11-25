情侶間手機最新「查崗神招」曝光！全場臉綠：太逼人了吧

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情侶間手機最新「查崗神招」曝光！全場臉綠：太逼人了吧

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-25 11:02:04

▲一名人妻在臉書社團《爆怨公社》表示，剛剛發生一件讓人哭笑不得的事情，她順手幫老公接起手機來電，竟是一位女子親切呼喊老公名字，得知是妻子隨後又改口稱打錯電話，原PO氣得回撥追根究柢，真相曝光卻讓全場網友笑成一團。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有網友分享情侶之間透過查詢對方手機內建某功能的「查崗神招」，引發熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
隨著人手一機的時代來臨，各種更方便的軟體被研發出來，且這些軟體往往衍生出許多意料不到的用途。比如說就有不少情侶因為想隨時知道另一半去哪裡，會一起安裝「定位軟體」，藉此掌握對方位置和去向。而除了「定位軟體」外，有網友又分享了一個最新的「查崗神招」，讓大家驚呼連連，不禁感慨「太逼人了吧」！
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有網友在《Dcard》發文，分享了一招最新的情侶查崗方式。原PO笑稱覺得自己會害死不少情侶，更貼心叮嚀大家慎用。而到底是什麼絕招？原PO解釋應用情境，當你問對方怎麼都沒回消息的時候，對方經常會回答「在忙沒時間」等等，這時候就可以要求對方傳來手機「電池截圖」。
▲手機的電池管理程式，可以看見用戶最近使用了哪些應用軟體。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲手機的電池管理程式，可以看見用戶最近使用了哪些應用軟體。（圖／翻攝自《Dcard》）
如圖所示，紀錄電池使用情形的同時，也可以看見用戶最近使用了哪些應用軟體。如果說在忙，但其實都在看抖音或是玩手遊，那就會立即被抓包，真的是一舉一動無所遁形。

學到一招的網友紛紛在底下留言回覆說，「哈哈哈哈原來還有這招，也太逼人了吧」、「看來該準備第二支手機了」、「讓我覺得有點可怕，管太多了」、「大家都習慣監控的時代，其實還挺恐怖的」。
不過也有網友認為，「忙公事也能用賴吧」、「LINE或FB就算當下沒在用，但只要放在背景沒有關閉，都會吃電池流量吧？」、「我男友上班都可以滑臉書哀居逛網拍聽podcast看影片聽音樂，但我密他，他都會說很忙」、「不想回就是不想，沒那麼多理由。要那麼黏一直查崗一直管請找新的」。（編輯：倪浩軒）
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