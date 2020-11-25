男發票爽中4千元！女友驚見「細節」喊分手：我絕對告你

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男發票爽中4千元！女友驚見「細節」喊分手：我絕對告你

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-25 11:58:50

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▲有網友對中四千元發票，但女友卻因此跟他吵架。（示意圖／取自shutterstock）
不少情侶在一起後，也許會因為個性、年紀或價值觀而發生爭執。近日，就有男網友抱怨，最近對發票對中4千元，結果女友卻因此跟他吵架，甚至最後還吵到分手，讓他相當傻眼，貼文一出，也引起網友的熱烈關注。
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原PO在《Dcard》表示，前幾天對發票時，意外對中一張4000元，而這張發票剛好是，他之前去幫女友買晚餐的消費，女友聽到卻說，雖然那次晚餐自己並沒有付錢，但晚餐確實是她吃的，所以發票也要算她的。
▲女友強調，如果原PO不將發票給她，就要告他侵占，兩人最後直接吵到分手。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲女友強調，如果原PO不將發票給她，就要告他侵占，兩人最後直接吵到分手。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
女友強調，若原PO不將發票給她，就要告原他侵占，兩人還差點鬧上警察局，最後女友氣憤的說「不喜歡我這種自私、貪心又喜歡侵占別人東西的人」，兩人最後也因此分手，讓原PO感到相當傻眼，「好險放生了，這種思維真是厲害」。
許多網友看到也紛紛回應，「4000塊可以看清一個人的本質，很划得來啊」、「好險分手，不然日子難過」、「她對自己的價值就是4000元而已」、「這觀念，真的是先放生欸」，不過也有網友認為，兩人都有問題，「為什麼不把這筆錢拿去一起吃個飯或是出去玩」、「一人一半，或是當作交往基金比較好吧」。（編輯：許智超）
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