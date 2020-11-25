離職該退同事群組？過來人曝「絕對優勢」急勸：留著才好

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但某天她離職後，認為未來有交集的機會可能會變少，因此決定退出群組，然而其他成員卻無法釋懷，認為離職了也不需要退出，一直不斷邀約原PO回來，這就讓她好奇發問「不知道大家離職了，也一定會退掉小群組嗎」。
問題一曝光後，就引來不少網友討論，其中就有人贊同原PO做法，直言「退群粗很正常啦！以後換工作後根本沒什麼機會聯繫」、「我會退，私交小群組後來還是會拉其他新進人員進去，人來人去」、「退群粗很正常啦！以後換工作後根本沒什麼機會聯繫」。
但也有其他鄉民提出不同看法，「私交好的話不會退，我至今還是會跟前同事出來吃飯旅遊」、「非公事群組幹嘛退......不說話放著也沒差吧」、「私交好的話不會退，我至今還是會跟前同事出來吃飯旅遊」、「苦水哈拉群組還好耶，我離職後都還固定跟前同事聚餐」。
甚至有行家建議可以留著群組，「我不會退，以後這些同事可能也會離職去別的公司，互相打聽消息很好用，幹嘛退」、「如果是閒聊群組的話不會退，或者看交情決定，但退之前會講，有時候圈子很小，留著人脈未必不是好事」、「做同一行的，搞不好哪天你前同事就在你新面試的部門上班，可以問一問工作氣氛、實際上班時數、主管為人這些外面根本打聽不到的」。（編輯：陳雅雲）