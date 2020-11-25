離職該退同事群組？過來人曝「絕對優勢」急勸：留著才好

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離職該退同事群組？過來人曝「絕對優勢」急勸：留著才好

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-25 11:32:23｜update2020-11-25 11:34:32

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▲有女網友好奇發問，離職後到底該不該退出同事間的群組？就有許多過來人急勸「留著比較好！」（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
現代科技發達，不少人不論是聯絡公事或閒聊談天，都會利用社群軟體進行交談，其中群組功讓人與人間的溝通更加順暢。不過，就有一名女網友指出，自己離職後退出了同事間創的小群組，卻被前同事不斷邀約回去，讓她納悶「離職了退下小圈圈群組很奇怪嗎？」對此，就有過來人狂勸「留著比較好！」
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原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示很多人在上班時，應該會和幾位交情較好的同事共組一個群組聊天，平常除了可以在裡面互相加油打氣，面對工作上的不順遂，還可以一起抒發情緒。
但某天她離職後，認為未來有交集的機會可能會變少，因此決定退出群組，然而其他成員卻無法釋懷，認為離職了也不需要退出，一直不斷邀約原PO回來，這就讓她好奇發問「不知道大家離職了，也一定會退掉小群組嗎」。

▲原PO提問「離職了退下小圈圈群組很奇怪嗎？」（圖／翻攝PTT）
▲原PO提問「離職了退下小圈圈群組很奇怪嗎？」（圖／翻攝PTT）
問題一曝光後，就引來不少網友討論，其中就有人贊同原PO做法，直言「退群粗很正常啦！以後換工作後根本沒什麼機會聯繫」、「我會退，私交小群組後來還是會拉其他新進人員進去，人來人去」、「退群粗很正常啦！以後換工作後根本沒什麼機會聯繫」。

但也有其他鄉民提出不同看法，「私交好的話不會退，我至今還是會跟前同事出來吃飯旅遊」、「非公事群組幹嘛退......不說話放著也沒差吧」、「私交好的話不會退，我至今還是會跟前同事出來吃飯旅遊」、「苦水哈拉群組還好耶，我離職後都還固定跟前同事聚餐」。
甚至有行家建議可以留著群組，「我不會退，以後這些同事可能也會離職去別的公司，互相打聽消息很好用，幹嘛退」、「如果是閒聊群組的話不會退，或者看交情決定，但退之前會講，有時候圈子很小，留著人脈未必不是好事」、「做同一行的，搞不好哪天你前同事就在你新面試的部門上班，可以問一問工作氣氛、實際上班時數、主管為人這些外面根本打聽不到的」。（編輯：陳雅雲）
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