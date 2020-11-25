板橋逛完耶誕城還能去哪？內行揭在地景點：燈光美氣氛佳
板橋逛完耶誕城還能去哪？內行揭在地景點：燈光美氣氛佳
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-25 12:09:25
一年一度的新北耶誕城活動到來，有別以往，這次擴大舉辦為52天的系列活動，展期到明年的1月3日為止，除此之外，今年更首度結合迪士尼童話元素，打造全台唯一的迪士尼主題3D光雕雷射投影秀，吸引大批民眾前去朝聖。就有網友好奇詢問，「板橋除了耶誕城，附近還有哪裡好玩？」釣出許多在地人回答，引發討論。
有網友在PTT發文，詢問大家「板橋逛完耶誕城還能去哪？」原PO透露有位住在外縣市但喜歡迪士尼的女同事，請教他「知不知道板橋除了耶誕城，附近還有哪裡好玩？」為了當一個稱職的地陪，於是原PO便來向大家請益。許多新北在地人紛紛留言回覆說，「府中商圈、湳雅夜市，都滿近的」、「林家花園、大遠百、435特區、江子翠河濱公園」、「林家花園12/11、12/12、12/18、12/19、12/25、12/26夜間有開放光雕秀」、「耶誕城認真走的話差不多一天就沒了，走走看看差不多1－2小時，認真逛認真拍照可以待一天，而且入夜點燈後又是不一樣的風景」、「旁邊希爾頓大飯店，燈光美氣氛佳」。另外還有網友笑稱，可以跟風去吃一下最近很夯的皇家傳承牛肉麵，或是去新北市政府景觀餐廳吃飯。有意前往板橋的民眾還須注意附近交通狀況，根據《NOWnews》訪問當地民眾，尖峰時間板南線搭乘的人多到2、3班擠不下，「Ubike」也因配合耶誕城活動被鎖起來，不僅塞車還有鋪天蓋地的情侶在放閃。（編輯：倪浩軒）