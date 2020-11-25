他求職「一提問」踩地雷！面試官不爽狠洗臉 網全不忍了
他求職「一提問」踩地雷！面試官不爽狠洗臉 網全不忍了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-25 12:29:44｜update2020-11-25 12:38:15
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。不過，就有一名網友指出，面試時提問「有沒有加班費？」卻慘遭面試官洗臉，讓他當場氣得和對方大吵一架，憤怒直喊「不是一定要你這份工作欸」。
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己面試時，對方第一句就詢問他「能不能接受加班？」緊接著原PO就提問「有沒有加班費？」以及加班頻率等問題。沒想到面試官立馬臉色大變，氣氛也變得十分尷尬，面試官甚至不滿向原PO說道「你是來學習的，是我付你薪水還是你付我啊？虧你還是XX大學畢業的，態度可以認真一點嗎？」原PO聽聞後當場就與面試官吵了起來，最後便直接離開，這也讓他傻眼直呼「拜託我好手好腳不是一定要你這份工作欸。」
貼文一曝光後，許多網友紛紛力挺原PO，直言「連加班費都不敢講清楚的就不用多待了」、「面試時都不尊重人了，進去後更不會把你當人看，所以直接嗆是ok的」、「吵得好啊，這種公司進去也是被凹到離職」、「很好啊，總比進去做到半死才知道沒加班費」。事實上，根據《勞動基準法》第24條規定，雇主延長勞工工時者，其延長工作時間之工資，應依標準加給；雇主不得片面要求勞工補休，不給付加班費如有違反者，依法處新台幣2萬元以上100萬元以下罰鍰。（編輯：陳雅雲）