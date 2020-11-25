她爽買中古車！一開後車廂臉懵了 網安慰：交車禮好豐富
她爽買中古車！一開後車廂臉懵了 網安慰：交車禮好豐富
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-25 13:26:54
有些人礙於預算考量，會選擇購買中古車當作代步工具，但交車時買家必須仔細檢查車況，才不會讓自己吃了悶虧！就有一名女網友指出，自己開開心心買了一台二手車，沒想到交車完後，一打開後車廂就讓她臉懵直呼「各位有看過交車後，後車廂是這種情況的嗎？」
原PO於臉書社團《爆料公社公開版》上發文，表示交車當天，正在檢查車況時，沒想到一打開後車廂，竟發現裡頭塞滿了各種垃圾和廢棄家電，讓她氣得開罵「各位有看過交車後，後車廂是這種情況的嗎？！」貼文曝光後，就有不少人提出質疑，「交車時沒有檢查嗎？也太信任對方了」、「這有點問題哪？？你沒去看過實車就馬上付款嗎？？銀貨兩訖你不知道嗎？？」「交車當下不是都會看過嗎」、「交車不是都會當場檢查清楚嗎」。
隨後原PO也解釋，交車當天本來就想打開後車廂檢查，但賣家一直很急著離開。等待賣家離開後，他們打開才發現慘況，事後聯繫對方卻一直推託責任。不少網友看到垃圾堆滿的畫面，也紛紛傻眼回應「這是垃圾車嗎？恐怖」、「我只能傻眼！送太多東西了」、「交車禮，太豐富了」、「業務交車禮給好多....」、「哎唷！你收購到的是垃圾車啦⋯⋯」、「買二手還附贈品，叫那些賣新車的怎麼賺啊」、「交車禮很豐盛」。（編輯：陳雅雲）