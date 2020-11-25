國外染疫新冠肺炎先求醫 陳時中：回國可向健保核退費用
國外染疫新冠肺炎先求醫 陳時中：回國可向健保核退費用
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-11-25 14:34:26｜update2020-11-25 14:34:33
中央流行疫情指揮中心今(25)日表示，如果全民健康保險對象，在國外確診COVID-19，依全民健康保險法第55、56條及全民健康保險自墊醫療費用核退辦法第3條規定，保險對象於台灣地區外發生不可預期之緊急傷病，包含應立即處理之法定傳染病或報告傳染病，須在當地醫事服務機構立即就醫，可於門、急診治療當日或出院之日起六個月內，向投保單位所在地的健保署分區業務組申請核退費用。
指揮中心說明，核退自墊醫療費用的標準，依健康保險醫療費用支付及給付規定審查後核實給付，但是訂有上限，以支付國內健保特約醫院及診所之平均費用為基準，最近一季2020年10月至12月份之核退金額上限，門診每次1053元、急診每次3160元、住院每日6042元。ˋ指揮中心指出，保險對象申請自墊醫療費用核退，應檢附自墊醫療費用核退申請書、醫療費用收據正本及費用明細、診斷書、當次出入境證明文件影本，住院者另檢附出院病歷摘要。
因爲疫情期間，民眾如果無法在規定期間返台親自臨櫃申請，亦可採郵寄方式，向投保單位所在地之健保署分區業務組申請，並檢附委託書。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。