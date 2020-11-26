影／短腿貓玩逗貓棒　「心情就像洗三溫暖」全寫在臉上

這隻日本的短腿貓Raito（ライト），非常喜歡玩逗貓棒，就算短短腿還是很認真使出全力拼命抓，日前就讓主人直擊到，當牠出拳不小心落空這個當下，表情就好像從天堂迅速降落到地獄那樣落寞，心情差異之大有如「洗三溫暖」那般全寫在臉上！

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▲小步圓舞曲貓「Raito」（圖／Twitter@raichanniki授權）

× ▲小步圓舞曲貓「Raito」（圖／Twitter@raichanniki授權）

▲看我的！（圖／Twitter@raichanniki授權）

× ▲看我的！（圖／Twitter@raichanniki授權）

Raito平時很貪玩，看到逗貓棒就會馬上撲上去，而且得失心非常重、每次出手絕對不能允許自己揮空。日前當牠使出渾身解數要來好好展現英姿時，沒料到下一秒卻來不及抓到逗貓棒、臉瞬間垮了下來露出非常哀怨的神情，主人對比抓到逗貓棒的與沒抓到逗貓棒的表情，照片分享在推特@raichanniki許多網友看了都笑翻！



▲窩……揮空了……（圖／Twitter@raichanniki授權）

× ▲窩……揮空了……（圖／Twitter@raichanniki授權）

貼文短短幾天時間就吸引一大票網友按讚，許多人笑說：「眼神很有戲XDDD」、「喵生突然跌入谷底」、「有夠無辜ㄟ」、「不要欺負牠啦！」、「顏藝貓貓」、「心裡有苦但不想說？」、「爆炸可愛www」。



▲其實牠是隻天生自帶表情包的貓貓（圖／Twitter@raichanniki授權）

× ▲其實牠是隻天生自帶表情包的貓貓（圖／Twitter@raichanniki授權）

Raito今年兩歲是小步舞曲公貓，臉頰肉肉有著可愛的饅頭臉、四肢雖然短但走路可是會有風的歐！主人說牠表情豐富，就像天生自帶表情包，招牌委屈表情惹人憐愛，有時會掛著囧臉表情很有戲！別看牠這麼可愛，其實睡相是出了名的差、每睡必翻白眼，甚至練就在哪裡都能秒睡的功夫。看完您也被牠圈粉了嗎？千萬別錯過【ライちゃん日記】Twitter、IG專屬帳號「raichanniki」最後來看看影片吧！（編輯：楊釆蓉）