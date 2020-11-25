愛在朴子溪路跑 相約110年3月黃花風鈴木下浪漫開跑
愛在朴子溪路跑 相約110年3月黃花風鈴木下浪漫開跑
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-11-25 21:10:00
一場以「2021愛在朴子溪路跑暨獨木舟運動嘉年華」為名的馬拉松賽事，將在明年3月全台最美、最轟動的黃花風鈴木盛開時節隆重登場！嘉義縣長翁章梁、縣議員黃鉦凱、陳文忠、姜梅紅、台南市議員蔡旺詮、配天宮董事長蔡承宗、國泰世華嘉義分行協理兼民雄扶輪社社長陳明良皆出席力挺。
活動發起人為嘉義縣水域遊憩協會創辦人，同時任教於中正大學犯罪防治所教授林明傑，他認為現有教育的兩大缺失為「自私遍存」與「溝通不足」，更應注重人權平等教育與溝通教育，所以要推廣「兼愛互利」，以墨子倡導的兼愛互利改變群我心態；並以「學會善意溝通」，透過非暴力溝通，建立心與心之間的聯繫，和平地化解一切衝突。縣府說，朴子溪防汛道兩旁茂密的黃花風鈴木，綿延約1公里長，築成一條天然的黃金隧道，一串串垂下來的風鈴，能享受鄉間美景與自然的微風，此次賽事結合路跑與獨木舟，在西部沿岸實為罕見賽事。
翁章梁表示，朴子溪與嘉義的人文歷史息息相關，舉辦朴子溪路跑及獨木舟競賽將是一大創舉，朴子溪過去未有相關水域活動，如果首屆活動成功，未來嘉義縣政府將共同投入舉辦相關活動，鼓勵民眾踴躍報名。即日起採網路報名至2021年1月12日，民眾可揪團參加，可上 https://reurl.cc/AqNlGp 或撥打專線(05)622-6456，或查詢「愛在朴子溪路跑暨獨木舟運動嘉年華」臉書粉絲專頁。