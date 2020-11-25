看診拒戴口罩！婦人被勸導還不聽 她爆氣「一招」反擊
看診拒戴口罩！婦人被勸導還不聽 她爆氣「一招」反擊
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-25 16:46:38｜update2020-11-25 16:52:05
中央流行疫情指揮中心18日宣布，自12月1日起，民眾如果進出八大類場所，必須強制戴上口罩，經勸導不聽者將罰3千元到1萬5千元。近日就有網友分享，稍早去診所看醫生時，一位中年婦女一邊大聲嚷嚷「很多場所都要戴口罩」，自己卻沒有戴口罩，讓她看了相當傻眼。
原PO在《爆怨2公社》表示，稍早去診所看醫生時，她才剛拿出健保卡，有位婦人竟然直接把她的健保卡疊上去，讓她愣了一下，好在護理人員有注意到有人插隊，所以並沒有讓大媽得逞。在等待看診時，這位大媽突然放大音量說「從12月開始，在很多場所都需要戴口罩」，但是這位大媽卻沒有戴上口罩，因此護理人員立刻上前提醒，「阿姨，妳這次沒戴口罩，下次一定要遵守，不然會被檢舉的」，沒想到大媽直接回嗆「我除了坐公車會戴，其他場所我才不戴」。
聽到大媽如此囂張的發言，原PO也看不下去，故意在診所內隔著口罩假咳兩聲，而大媽一聽到咳咳兩聲，就立刻閉上嘴，並且閃到一邊去。
許多網友紛紛回應：「檢舉她啊，看她能囂張幾次」、「怎麼好意思插隊還不戴口罩四處宣傳」、「大媽不怕害死人，就怕別人害死她」、「就是有些人不按照規矩走」、「這大媽真的母湯欸」、「大媽嚇好嚇滿」、「不戴口罩是在得意什麼」。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。