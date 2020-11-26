修憲論壇／修憲門檻難如登天！需要965萬同意票才過關

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

修憲論壇／修憲門檻難如登天！需要965萬同意票才過關

記者吳承翰/台北報導

calendar_today2020-11-26 08:00:00

立法院
▲現行修憲門檻需要1/4立委提案、3/4立委出席，出席立委中3/4同意，且要選舉人總數過半同意才能通過，被外界認為門檻太高導致修憲困難。（圖／記者吳承翰攝）
立法院啟動修憲工程，但要四分之三的立委出席，並要出席立委有四分之三同意，送出立法院交由公民複決還需要選舉人數過半同意（以2020總統大選選舉人數1930萬人為例，半數要965萬人同意），過高的門檻出現檢討聲浪。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據立法院法制局報告，憲法增修條文第十二條規定，必須經立法院立法委員四分之一提議，四分之三出席，及出席委員四分之三決議，提出憲法修正案，公民投票門檻則為中華民國自由地區選舉人有效同意票過選舉人總額的半數。
報告指出，若以立院113位立委計算，需要85席立委出席，另以今年總統選舉人總額約1930萬人估計，修憲案至少需超過965萬人投票同意才能通過。

法制局報告認為，我國因修憲門檻過高導致憲法難以修正，無法解決因應情勢變化所產生的憲政僵局，觀察世界各國修憲門檻，很難看到像我國這樣的「超級高門檻」，為讓我國憲政制度得以因應國內政治、經濟情勢發展，適時調整，修憲門檻的調降宜列為修憲重要課題。

報告建議將修憲門檻修正為立法院四分之一提議、三分之二出席，及出席立委三分之二決議。公民複決時，以經中華民國自由地區選舉人投票複決，投票人數達選舉人總額二分之一以上，且有效投票數超過二分之一同意，就算通過。

民進黨修憲委員會立委周春米表示，現行修憲門檻太高，憲法無法與時俱進，針對台灣社會情勢調整人民的權利、義務，影響很大。周春米認為，要雙四分之三的門檻，以現在立法院朝野對立的情勢難度實在太高，現階段還沒進入實質討論，「立法院可以二分之三立委同意，公民複決以投票人數過半同意即可。」但周春米強調，現在還沒進入實質討論，大方向是下修門檻，細節可以再行討論。

台灣民眾黨修憲立委張其祿表示，修憲門檻高是問題之一，民眾黨也提出修法版本，和法制局一樣，建議四分之一立委提案、三分之二立委出席，並由出席立委三分之二同意才能送出立法院，公民複決只需一半的選舉人投票，過半同意即可修憲。

張其祿進一步表示，除了修憲門檻高以外，公投法規定公投的時間要和大選脫鉤，最近的一次在明年8月28日，以目前憲法高門檻，脫鉤投票會讓修憲更加困難，因此民眾黨近日也在推動公投法第23條修改，希望能讓修憲公民複決綁大選，增加投票率。

相較於民進黨團、民眾黨團主張下修門檻，國民黨團態度較為觀望，國民黨修憲委員李貴敏表示，修憲跟修法不同，是國家大事，「沒有一個國家三天兩頭在修憲的。」李貴敏表示，目前門檻適不適合台灣，還需要拿國外的制度跟台灣現行制度比較，才有判斷依據，而目前國民黨對各項議題都持開放態度，要等到立委們各自做完研究、發表後才有具體方向。

國民黨立委洪孟楷則主張，「憲法是國家根本大法，修高門檻的原意，本來不是讓你今天想修這邊、明天想修那邊，隨時都可以變動的。」洪孟楷指出，從2000年以來，台灣政黨輪替3次，若門檻下降，每次政黨輪替就要迎合某部分族群的意識形態去修憲，反而會造成國家動盪。洪孟楷表示，憲法條文增修多次，表示即便門檻高，只要是國人高度共識的議題，都能跨越過去。
 
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

繼續作答
2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！

2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀