修憲論壇／修憲門檻難如登天！需要965萬同意票才過關

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報告指出，若以立院113位立委計算，需要85席立委出席，另以今年總統選舉人總額約1930萬人估計，修憲案至少需超過965萬人投票同意才能通過。
法制局報告認為，我國因修憲門檻過高導致憲法難以修正，無法解決因應情勢變化所產生的憲政僵局，觀察世界各國修憲門檻，很難看到像我國這樣的「超級高門檻」，為讓我國憲政制度得以因應國內政治、經濟情勢發展，適時調整，修憲門檻的調降宜列為修憲重要課題。
報告建議將修憲門檻修正為立法院四分之一提議、三分之二出席，及出席立委三分之二決議。公民複決時，以經中華民國自由地區選舉人投票複決，投票人數達選舉人總額二分之一以上，且有效投票數超過二分之一同意，就算通過。
民進黨修憲委員會立委周春米表示，現行修憲門檻太高，憲法無法與時俱進，針對台灣社會情勢調整人民的權利、義務，影響很大。周春米認為，要雙四分之三的門檻，以現在立法院朝野對立的情勢難度實在太高，現階段還沒進入實質討論，「立法院可以二分之三立委同意，公民複決以投票人數過半同意即可。」但周春米強調，現在還沒進入實質討論，大方向是下修門檻，細節可以再行討論。
台灣民眾黨修憲立委張其祿表示，修憲門檻高是問題之一，民眾黨也提出修法版本，和法制局一樣，建議四分之一立委提案、三分之二立委出席，並由出席立委三分之二同意才能送出立法院，公民複決只需一半的選舉人投票，過半同意即可修憲。
張其祿進一步表示，除了修憲門檻高以外，公投法規定公投的時間要和大選脫鉤，最近的一次在明年8月28日，以目前憲法高門檻，脫鉤投票會讓修憲更加困難，因此民眾黨近日也在推動公投法第23條修改，希望能讓修憲公民複決綁大選，增加投票率。
相較於民進黨團、民眾黨團主張下修門檻，國民黨團態度較為觀望，國民黨修憲委員李貴敏表示，修憲跟修法不同，是國家大事，「沒有一個國家三天兩頭在修憲的。」李貴敏表示，目前門檻適不適合台灣，還需要拿國外的制度跟台灣現行制度比較，才有判斷依據，而目前國民黨對各項議題都持開放態度，要等到立委們各自做完研究、發表後才有具體方向。
國民黨立委洪孟楷則主張，「憲法是國家根本大法，修高門檻的原意，本來不是讓你今天想修這邊、明天想修那邊，隨時都可以變動的。」洪孟楷指出，從2000年以來，台灣政黨輪替3次，若門檻下降，每次政黨輪替就要迎合某部分族群的意識形態去修憲，反而會造成國家動盪。洪孟楷表示，憲法條文增修多次，表示即便門檻高，只要是國人高度共識的議題，都能跨越過去。