機車被陌生人放飲料！他一摸「還是冰的」 眾勸千萬別喝
機車被陌生人放飲料！他一摸「還是冰的」 眾勸千萬別喝
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-25 17:25:52
喝一杯手搖飲料是不少人忙碌生活中的小確幸，但如果是來路不明的飲料，你敢喝嗎？近日，就有一名牙技師分享，他將機車停在診所外，沒過多久機車就被放了一杯飲料，而且還是15分鐘前剛做好的，讓他相當猶豫該喝嗎？貼文也引起網友關注。
這名牙技師在《Dcard》表示，他是一名牙技師，常常要去診所幫病人拍照、紀錄牙齒顏色，昨天騎到診所時，把機車停在門口後，就立刻進診所比色，結果進去沒過多久，機車的置物格就被放了一杯手搖，讓他相當疑惑。牙技師指出，根據飲料標籤顯示，這杯手搖式是在15到20分鐘前做好的，外表看起來沒有異狀，不僅是冰的，也看得到可口的珍珠在杯內搖晃，面對如此奇怪的情況，他也忍不問「一杯剛做好的飲料放在你機車上，你敢喝嗎？」
許多網友看到也都建議他不要喝那杯手搖，「基本還是建議不要喝」、「你根本不知道裡面有沒有被加什麼」、「我一定會倒掉」、「完全不會有疑慮的倒掉」、「不缺這一杯吧，安全起見」、「放錯機率高吧，不過我也不敢喝」。還有網友分享自己的超悲慘經驗，「大約30年前，我爸的一群朋友在外租屋，有一天他們回家在家門口撿到一箱鋁箔包飲料，因為是很多朋友一起合租，他們以為是其中一個朋友放的，就抱回家裡去喝，結果全部送醫了」。（編輯：許智超）