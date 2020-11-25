施政報告維護國安法　林鄭：有機會赦免反送中被捕未成年

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對於《港版國安法》議題，林鄭表示國安法為香港穩定帶來顯著效果，但社會部分人的「一國」意識有待提升，目前急切要就特區的憲制秩序和政治體制，正本清源、撥亂反正。在「修例風波」（反送中）過程中被檢控、廢涉及嚴重罪行的 18 歲以下人士，如果他們有悔意並承認犯錯，會考慮給他們改過自新的機會；
香港政府 11 日以全國人大北京會議決定，以不擁護基本法、國安法等事由取消 4 名泛民主派立法會議員的資格（ DQ ）引起立法會剩餘 15 名民主派議員不滿，集體總辭。對於宣誓及聲明規定，林鄭在《施政報告》表示，全國人大是國家最高權力機關，其決定具有最高法律效力；全國人大會常務委員會擁有對《基本法》的解釋權，且對《基本法》實施具有監督權。
林鄭的報告形容，香港局勢的變化到了「非中央出手不行」的地步，強調《港版國安法》、《基本法》都有益於穩定香港社會，並強調，香港市民仍然擁有基本權利和自由，維護國家安全應當遵循尊重保障人權這原則，不會影響市民繼續依法享有言論、新聞、集會、示威、遊行等自由。
最後，林鄭月娥在報告結語表示，過去 1 年是她 40 年公務生涯中最嚴峻的時期，不僅承受人身攻擊，還對香港未來深感擔憂。但相信，不忘「一國兩制」初心，雨後一定會再見到彩虹，特區政府將會繼續努力控制疫情、振興經濟、重整社會秩序，恢復香港的國際聲譽，讓香港重新出發。