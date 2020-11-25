台積電工作領150萬年薪！他因《鬼滅》慘被甩　理由扯爆

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台積電工作領150萬年薪！他因《鬼滅》慘被甩　理由扯爆

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-25 17:12:06

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▲《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》在台上映後立馬引爆話題，不過就有一名在台積電工作的網友指出，自己因看《鬼滅之刃》慘遭分手。（圖／木棉花）
日本超夯漫畫《鬼滅之刃》魅力席捲全台，今年電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》上映後，不僅在日本、台灣兩地橫掃票房，也打破了台灣影史動畫片紀錄。不過，就有一名在台積電工作的網友指出，最近女友都會到他的住處留宿，沒想到女友發現他在看《鬼滅之刃》後，立馬提出了分手，理由也讓人十分傻眼。
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一名網友於臉書粉專《靠北女友my girl》上投稿，表示自己目前在台積電上班，近期女友因疫情關係，工作量有所減少，所以時常到他的住宿處過夜。他坦言，雖然每天下班都十分勞累，不過回家一定都會將《鬼滅之刃》看完，「想快點把26集卡通看完，快點去看電影版」。結果女友一看到，反而不滿狂酸原PO「不上進」。
原PO透露自己已經31歲了，目前還在竹科台積電工作，年薪超過150萬，女友的生日禮物一直都送高級貨，如今卻被對方提出分手，讓他無奈直呼「看卡通被甩是怎樣？」
▲女友認為原PO看《鬼滅之刃》不上進，憤而提出分手。（圖／翻攝靠北女友my
▲女友認為原PO看《鬼滅之刃》不上進，憤而提出分手。（圖／翻攝靠北女友my girl臉書粉專）
貼文曝光後，隨即引來許多人安慰，「鬼滅之刃很讚啊，沒毛病，你女友才有問題」、「女友可以一直換，老婆只有禰豆子一人」、「幫了你一個大忙啊，自動斷開不ok的女友」、「分吧！找一個不干擾你的嗜好跟興趣的」。（編輯：陳雅雲）
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