房市／四社區榮獲北市優良公寓大廈　房價保值抗跌

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內湖「榮耀世紀｣社區在信義房屋星雲店的協助下，即獲得臺北市109年度優良公寓大廈評選「風華再現社區優等獎｣，星雲店兩位同仁余品澄、高專益為評鑑投入許多心力，余品澄說，以前該社區也得過特優第二名，為求更加精進，今年信義房屋大力協助該社區定期舉辦社區活動，像剛落幕的萬聖節社區活動，星雲店同仁使出混身解數裝扮，和社區一起同樂，讓大家一起留下難忘的回憶。
萬聖節活動之外，原為星雲店同仁，現為內湖店主任的胡昇穎更憑藉著一手好書法，成為「榮耀世紀｣住戶口中「胡老師｣，每兩個禮拜定期在社區中免費教書法，住戶也表示課程中沒有利害關係，雖然剛開課時候，很擔心個資外流而興趣缺缺，不過老師不厭其煩的要她放輕鬆，只專注於書法課上，最後也與老師培養出默契，甚至不少「房屋大小事」都委託胡昇穎處理，替疫情紛擾下的2020年重新建立社區信任感，而這些一個一個活動的累積，都是「榮耀世紀｣獲獎的原因之一。
參賽除了需有活動辦理的實績之外，書面資料也非常關鍵，但是書面資料對於社區許多長者來講非常耗時耗工，「榮耀世紀｣參賽過程中光書面資料就來回修改十幾次，不過在星雲店通力合作之下，即便過程幾乎快趕不上報名，最後還是成功凝聚社區住戶以及管委會申辦成功，拿下優良社區獎，也讓「榮耀世紀｣社區更加信任信義房屋的專業及使命感。