房市／三重自強路房價最親民 中古大樓多
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-11-26 18:00:00
三重地政事務所公布第二季三重區實價登錄行情分析，中古屋價格相對親民的路段是近捷運三重國小站的自強路一段與二段，大樓單價約30到38萬，公寓單價約25到31萬，與上季相較，價格走勢約略持平。在地房仲指出，該路段多中古華廈，相對缺乏指標型社區，加上並非三重最主要幹道，房價因此較親民。
根據地政事務所統計，三重區中古屋價格相對較高的路段在捷運沿線的重新路二至四段，大樓單價介於31至47萬間，公寓介於28至36萬間。第二季三重區成交案件多分布於三和路四段、中正北路、重新路二段與三段、神農街與五華街一帶，整體房地交易量較上季增加逾2成。信義房屋三重重新店店長張振庭表示，自強路一、二段較依賴正義北路商圈的機能，正義北路上包括銀行、診所、各大連鎖餐飲店林立，食衣住行等需求都能滿足，而自強路雖然長度長，但相較正義北路，或是三重知名的重陽路、重新路，仍不算是最主要幹道；再加上自強路上較無指標型社區，多中古華廈，房價因而相對親民，不過，公寓的行情多數仍介於28到35萬左右，官方所公布單價25萬，應是較少見的個案。張振庭也表示，三重的重新路、重陽路二段與三段，因為屬於主要幹道，雖房價相對略高，但指名度、交易量也相對較高。以重新路為例，屋齡10年內中古大樓，單價約45至55萬，越靠近三重站，因有二重疏洪道重劃區，價格就越高，尤其當地新成屋都穩站5字頭，甚至上看6字頭；至於重陽路二、三段，雖離捷運站距離較遠，卻是下交流道必經路段，10年內中古屋價格約40至48萬。