進傳產打拼！年輕妹「悽慘待遇」曝 眾勸：離開不會後悔
進傳產打拼！年輕妹「悽慘待遇」曝 眾勸：離開不會後悔
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-25 19:33:50
傳統產業近年來缺乏年輕新血加入，因而開出相對優渥的待遇作為誘因。不過就有一位女網友表示，自己剛進入傳產打拼，但兩個月後就想走人，「超慘待遇」曝光後，不少網友紛紛苦勸：「離開不會後悔」。
一名女網友在《Dcard》分享工作近況，「目前在鐵工廠傳產做業務助理，到職約兩個多月，薪水23800+2000餐費補助+500全勤+500獎金，實領約22k多，週休二日，想做到這禮拜五就離職」。她隨後吐露工作上的悽慘遭遇，「這間公司的業助多可憐，被所有人家在中間罵來罵去，有時候業務生氣摔滑鼠，罵我難聽的字眼，是真的受不了，不懂互相尊重，每天在那邊上班真的快憂鬱到瘋掉了」。誇張的遭遇曝光後，不少網友也紛紛苦勸，「薪水那麼低，主管又無理，猶豫的點在哪」「傳產就一堆這種瞧不起大學畢業的老人啊，反正等妳走出去的時候妳絕對不會後悔」「 感覺像是所有人的出氣筒，這怎麼待得下去」、「業助專門處理業務的瑣事薪水又起不來，跟行政差不多的職務」、「在外工作被罵難免，但被人身攻擊也太母湯了，速速離職別考慮了吧，環境那麼差也不可能待久啊」。（編輯：潘毅）